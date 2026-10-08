El Teatre Rialto acoge "en formato íntimo" el estreno de 'Cadira verda'

El Teatre Rialto acoge el estreno de 'Cadira verda', escrita y dirigida por el dramaturgo valenciano Tomás Verdú - IVC

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto de València acoge este fin de semana el espectáculo 'Cadira verda', una propuesta inicialmente programada en el vestíbulo del Teatre Principal que, tras el cierre por seguridad de esta sala, podrá verse "en formato íntimo" en la Sala 7 del Rialto los días 10 y 11 de octubre, manteniendo las fechas previstas.

La obra está escrita y dirigida por el dramaturgo valenciano Tomás Verdú, ganador del Torneig de Dramaturgia del Institut Valencià de Cultura (IVC) en 2025 y beneficiario en 2026 de la residencia de escritura de la Fundación SGAE.

La pieza replantea el significado de un proceso de creación escénico a partir de un objeto tan concreto como una silla escolar verde. A través de nueve capítulos, utiliza el fracaso como motor de la pieza. "Retrata los modelos caducos de educación, la pérdida de imaginación en la edad adulta o las frustraciones y la necesidad de aprobación constante como humano", informa la compañía, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Interpretada por Nara Pérez, la obra convierte la silla en un elemento activo de la dramaturgia. El montaje nace de una experiencia de bloqueo creativo y propone al público un recorrido por las distintas fases del proceso, incorporando en escena materiales, hallazgos y preguntas surgidas durante su desarrollo.

La ficción se mezcla con la realidad del proceso de creación, donde conviven lenguajes como el teatro textual, la danza, el audiovisual y la 'performance'. Con un carácter documental, 'Cadira verda', interpretada en castellano y valenciano, recoge una serie de situaciones reales extraídas de los ensayos y las investigaciones en la calle y las potencia en una ficción que cuestiona constantemente los límites entre ambos parámetros.

Este espectáculo "permite vivir de cerca la experiencia escénica, ya que los intérpretes y el público se encuentran en un espacio íntimo y próximo", destaca la Conselleria de Cultura, que recuerda que las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatre Rialto y la taquilla online del IVC.