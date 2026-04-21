El Teatre Rialto presenta la premiada tragedia 'El dragón de oro'

Tragedia ‘El dragón de oro’ - GVA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) programa este fin de semana en el Teatro Rialto de València la premiada obra 'El Dragón de Oro', una trepidante tragedia contemporánea con tono grotesco de Roland Schimmelpfennig, el autor alemán vivo más representado a nivel internacional.

En 2010 ganó el Mülheim Dramatikerpreis por esta obra y en 2024 fue galardonado mejor autor del año en Alemania en el Festival Mülheimer Theatertage por su obra Laios.

El espectáculo de Sarabela Teatro consiguió además los Premios de Teatro María Casares 2025 a Mejor Actriz Secundaria, Mejor Iluminación, Mejor Espacio Escénico y Mejor Espacio Sonoro, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Aborda temas como la inmigración ilegal, la prostitución forzada y la naturaleza cotidiana de las relaciones humanas. Con humor fino y uniendo fantasía y realidad, cinco actores enfrentan el reto de interpretar 17 personajes, en 48 escenas de ritmo frenético.

La escena se sitúa en un edificio de varios pisos, en algún lugar de Europa. Un joven chino sufre un fuerte dolor de muelas en la cocina del restaurante oriental de comida rápida, 'El Dragón de oro'. Sin permiso de residencia, ni dinero, no puede ir al dentista y los compañeros deciden arrancarle la muela. En el edificio viven muchos vecinos insatisfechos: un anciano, su nieta, embarazada, y su pareja; un hombre, a quien dejó su mujer; un tendero enigmático; dos azafatas... E intercalada entre las escenas, se inserta subvertida, la Fábula de la Cigarra y la Hormiga.

Los cinco actores y actrices Fina Calleja, Fernando Dacosta, Sabela Gago, Fernando González y Fran Lareu se transforman en personajes con distinta identidad, edad y género.

La obra traducida por Albert Tola cuenta con dramaturgia y dirección de Ánxeles Cuña Bóveda. Una propuesta impactante, innovadora y lúdica que según la compañía "cuestiona y refleja las peculiaridades del teatro, abriendo los poros de la piel y de la conciencia. Una obra que desafía conmueve y causa impacto, sumergiendo al público en un universo fascinante, muy peculiar y armónico".

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.