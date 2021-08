El teatro aéreo llega al Off Tomà con 'Nada', de la compañía Herrero & Weidmann

La pieza se centra en el trauma del refugiado que emigra por la guerra y se representará sobre la pared vertical del Teatro Romano

El teatro aéreo llegará al Off Romà de Sagunt a Escena este jueves 19 de agosto a las 22.30 horas, en la subida al Castillo, de la mano de la compañía Herrero & Weidmann que desarrollará su espectáculo 'Nada' en la pared vertical del Teatro Romano.

La pieza arranca con la siguiente frase: "Mi nombre es Nada Voskova. En mi país 'Nada' significa esperanza". La obra nos muestra en primera persona a una mujer llamada Nada que nos narra sus recuerdos y cómo sobrevivir después de tener que huir de su país. Huir para vivir.

'Nada' se basa en el trauma del refugiado, del inmigrante por la guerra, en los conflictos silenciados y en el texto de Eduardo Galeano 'Los Nadies'.

"Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados. Que no son, aunque sean. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata", apunta el texto.

Después de años de experiencia en el mundo de las artes escénicas, surge Herrero & Weidmann, un proyecto multidisciplinario: teatro, danza, títeres, sombras y audiovisuales. Son Sheila Herrero y Cristian Weidmann.

Ella bailarina y coreógrafa, especializada en danza vertical y espectáculos aéreos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en diferentes proyectos y compañías como Delrevés, La Fura dels Baus, Grupo Puja, Teatre de l'Home Dibuixat, Deambulants, Gran Teatre del Liceu, nutriéndose de los diferentes lenguajes para poder desarrollar un trabajo de investigación del movimiento propio.

Él, actor, director, constructor y manipulador de títeres. Desde 1997 ha participado en numerosas producciones como director, intérprete, titiritero y escenógrafo. Exdirector de la compañía de teatro aéreo Puja, combina este trabajo con su compañía de títeres Lamatracataca y con diferentes proyectos con las compañías noruegas Ossavy & Kolbenstvedt y Eleirsten & Granado.

Se conocieron en el año 2008 compartiendo escenario en una compañía de teatro aéreo y poco después surgió el interés por trabajar juntos. Después de unos años dedicados cada uno a sus proyectos y colaborando con otras compañías, deciden emprender este proyecto común y como resultado de este encuentro surge su primera pieza, 'Nada', que se verá en Sagunt a Escena.