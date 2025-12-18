Teatro, danza y cine centran la programación del Arniches para el primer trimestre de 2026

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora (d), y la delegada territorial en Alicante, Alicia Garijo (i) - GVA

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha presentado este jueves su programación para el primer trimestre de 2026 en el Teatre Arniches de Alicante, que incluye 17 espectáculos de teatro, danza y circo y once proyecciones cinematográficas.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, y la delegada territorial en Alicante, Alicia Garijo, han participado en el acto en el que se ha dado a conocer la actividad prevista de enero a marzo, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Mora ha resaltado que, con esta propuesta, "el IVC continúa apoyando a los profesionales valencianos" y "potenciando su presencia en la programación" y ha destacado la presencia, entre las propuestas escénicas, de siete compañías de la Comunitat Valenciana. Una de ellas será producción propia del IVC. "Además, tres de ellas serán estrenos absolutos de compañías alicantinas", ha añadido.

La programación incluye también cuatro propuestas internacionales, dos de ellas procedentes de Argentina, una desde Italia y otra más desde Francia. Además, once de las 17 obras que se mostrarán el próximo trimestre están incluidas en la campaña escolar 2025-2026.

De este modo, la primera cita de 2026 en el Arniches será el viernes 9 de enero, en el marco de la programación 'I... per a tots', con el espectáculo de teatro 'Sueño', creado a partir del 'Sueño de una noche de verano', de William Shakespeare. Está recomendado por La Red de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública y cuenta con galardones como el Premio Barroco Infantil en el Festival de Teatro Clásico Almagro en 2024.

En la línea de "impulso a los profesionales locales" y el desarrollo de actividades paralelas, el Teatre Arniches se convertirá, desde 14 de enero, en espacio expositivo para la muestra 'Historia del circo en Alicante', del artista Federico Menini (Fedito).

Ese mismo día, dentro de la campaña escolar, se celebrará el estreno absoluto de la pieza de circo 'Con traumas y a lo loco', de la compañía Testas Duras. Se trata de un espectáculo de verticales, malabares, danza, acrodanza y teatro apto para todos los públicos, en torno a la salud mental y el bienestar.

El circo continuará el viernes 16 con La Gata Japonesa, que estrena su última producción, 'La trastienda', con equilibrismo, danza y una cuidada estética para "conectar pasado y presente desde una tienda de antigüedades". Este espectáculo tendrá, además, sesión para escolares.

Por su parte, la Generalitat ha detallado que el tercer estreno absoluto será el viernes 23 de enero. 'Serrana', de Emma Lobo, es una producción teatral, basada en 'La serrana', de la Vera de Vélez de Guevara.

El ciclo 'Som menuts' vuelve con doble sesión matinal. Así, el 25 de enero, habrá danza para bebés con 'Tana', de la compañía italiana TPO. Se trata de un espectáculo a partir de cero años, con un aforo limitado a 40 espectadores, sobre "la observación de la naturaleza".

El 30 de enero, Animal Religion presenta la pieza de circo contemporáneo 'Copiar', recomendada por La Red. Es una propuesta participativa y multidisciplinar que reflexiona sobre el acto de copiar y que también está incluida en la campaña escolar.

MÁS PROGRAMACIÓN

Febrero arrancará con doble sesión matinal el domingo 8 y la compañía Ninnus, que presenta 'Juguem?', un concierto teatralizado dirigido a bebés y sus familias.

Igualmente, el 13 de febrero podrá verse 'La omisión de la familia Coleman'. La compañía argentina Timbre 4 celebra 20 años de gira ininterrumpida con este montaje "que ha cosechado un éxito rotundo por más de 22 países", según el IVC. Claudio Tolcachir, "uno de los máximos exponentes del teatro argentino actual", dirige y escribe esta obra, su primer texto teatral, que se estrenó en Buenos Aires en 2005.

Asimismo, la danza llegará en febrero con 'Emigradas', de la mano de la compañía valenciana Cienfuegos Danza, el viernes 20. Más adelante, el 25 de febrero, en la campaña escolar, podrá verse 'Yo soy 451', de La Teta Calva, creada y protagonizada por Xavo Giménez, a partir de la obra universal 'Fahrenheit 451', de Ray Bradbury.

Sociedad Cervantina despedirá el mes de febrero en el Arniches el día 27 con 'Marcela. Una canción de Cervantes', obra escrita por María Folguera, a partir del capítulo XIV de 'El Quijote', de Miguel de Cervantes.

En marzo, 'Som menuts' ofrecerá 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide', de la compañía El Espejo Negro. Un espectáculo de títeres que vuelve a los escenarios tras 15 años desde su estreno y que fue galardonado con el Premio MAX 2012 al mejor espectáculo unfantil y con el Premio FETEN 2011 a la nejor dirección.

El 13 de marzo, L'Horta Teatre presentará 'Postals', una comedia con carácter documental y música en directo y que viaja desde los años 70, con la explosión del turismo, hasta el turismo explosivo, ya en el siglo XXI.

Además, el domingo 15 de marzo, dentro del ciclo 'Som menuts', se presentará el espectáculo de danza 'Bolero', de la Cie DK59, una obra que también se exhibirá el lunes en el marco de la campaña escolar. De otro lado, el 21 y 22 de marzo, el IVC ofrecerá en Alicante su producción propia 'El aguante', de Víctor Sánchez Rodríguez.

Cerrará la programación trimestral una producción de El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional titulada 'Feriantes'. El espectáculo ha sido galardonado con el premio al mejor espectáculo de teatro documental en FETEN 2025 y a la mejor escenografía en la Feria Titelles Lleida 2024.

CINE

Por otro lado, ha continuado la Generalitat, la filmoteca ofrece los jueves, a las 19.30 horas, su sesión de cine con películas de estreno y con sus habituales ciclos. En esta ocasión, contará con cinco largometrajes de Aki Kaurismäki.

A lo largo del trimestre, se celebrará la segunda propuesta de Club Arniches, un proyecto que, por segundo año, propone encuentros entre el público y profesionales de las artes escénicas en torno a una de las funciones programadas. Las entradas están disponibles con los habituales descuentos y abonos a través de los canales de venta online del IVC y de la taquilla física del Arniches.

RECONOCIMIENTO A ALICIA GARIJO

Tras desgranar los detalles de la programación, Garijo ha aprovechado la convocatoria para despedirse de su puesto al frente de la delegación territorial del IVC en Alicante, ya que a partir del 2026 iniciará una nueva etapa en su vida ante su "inminente jubilación".

Garijo ha agradecido el "acompañamiento" durante la etapa en la que ha estado al frente del cargo a todo el equipo del Arniches, del festival 'Fresca!', de la prensa y, "especialmente", del público, "que ha apoyado con su presencia la línea de programación de este teatro".

Por su parte, Mora ha recalcado que el Teatre Arniches "ha contado durante años con la dedicación, el rigor y la sensibilidad de Alicia Garijo, que ha impulsado una programación de calidad, valiente y comprometida con las artes escénicas y con el público alicantino, contribuyendo de manera decisiva a consolidar este espacio como un referente cultural imprescindible para la ciudad".

"Desde el IVC queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por una labor, marcada por el compromiso con la cultura, la ciudadanía y las artes escénicas de Alicante", ha concluido.