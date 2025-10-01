El teatro Olympia acogerá el 25 de octubre un homenaje "verdaderamente ciudadano y popular" a las víctimas de la dana

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro Olympia acogerá el próximo 25 de octubre un homenaje "verdaderamente ciudadano y popular" a las víctimas de la dana, organizado por l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, en un acto que quieren que sea asimismo "un reconocimiento a las personas y colectivos que sí que supieron estar junto a las zonas afectadas"

Al respecto, l'Associació señala que "pronto" se cumplirá un año de la tragedia de la barrancà que "ha marcado nuestras vidas", en la que fallacieron 229 personas, y recuerda que con este motivo, el mismo 29 de octubre se ha previsto la celebración de un funeral de Estado. Del mismo modo, durante los días previos y posteriores muchos ayuntamientos de las zonas afectadas realizarán actos de formatos muy diversos.

Sin embargo, para l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre.

también es "necesario un acto de homenaje a las víctimas verdaderamente ciudadano, que no esté organizado por ninguna institución ni tenga como protagonista ningún representante político".

Con esta voluntad, ha organizado un homenaje a las víctimas de la dana el sábado 25 de octubre a las 11.30 horas en el Teatro Olympia de València que "será un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas y colectivos que sí que supieron estar junto a las zonas afectadas" y también quieren que sea "un altavoz para volver a exigir la verdad, justicia y reparación que todavía estamos esperando".