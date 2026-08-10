El Teatro Romano de Sagunt acoge una versión de 'Hamlet' protagonizada por actores con síndrome de Down

'Hamlet, Una Versión Recontralibre' En El Teatro Romano - GVA

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Diputació de València y el Ayuntamiento de Sagunt, acoge el martes 11 de agosto la representación de 'Hamlet, una versión recontralibre', de la compañía Teatro La Plaza, dirigida por Chela de Ferrari.

La propuesta parte del célebre 'ser o no ser' de Shakespeare para reflexionar sobre la vida de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El montaje reúne a siete intérpretes con síndrome de Down y a una actriz con discapacidad intelectual. De este modo, el original dialoga con la propia vida y experiencia de los actores y actrices para montar una obra que se pregunta por el valor y sentido que se les da a estas personas en un mundo donde la eficiencia, la capacidad de producción y los modelos inalcanzables de consumo y belleza funcionan como paradigmas.

Desde su estreno en 2019, 'Hamlet' ha conseguido girar por teatros de todo el mundo, así como reconocimientos como el premio del público de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia en 2022.

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN EN TORNO A 'HAMLET'

El Institut Valencià de Cultura complementa la programación artística de Sagunt a Escena con iniciativas de mediación cultural dirigidas a favorecer la participación de distintos colectivos y lograr que la oferta teatral sea inclusiva y accesible.

Por ello, conectada con la representación de 'Hamlet', el certamen ha organizado una actividad de mediación para ampliar su vinculación con colectivos locales diversos. En este sentido, ha ofrecido los días 1, 5 y 10 de agosto el taller 'Un lugar para danzar', a cargo de los coreógrafos y bailarines Ana Lola Cosín Torada y Lucas García.

En el taller han participado los socios de InsProject, asociación saguntina que trabaja con personas con discapacidad. Un total de 14 participantes ha podido practicar el movimiento a través de técnicas y herramientas accesibles en la Casa de Cultura de Puerto de Sagunto.

La actividad concluirá el 11 de agosto con la asistencia del grupo a la representación de 'Hamlet' en el Teatro Romano.