Técnicos de Emergencias no aludieron en un informe al desbordamiento del Poyo tres horas después de producirse

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de Emergencias no aludieron al desbordamiento del barranco del Poyo el día de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que se ha saldado con 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, tres horas después de que se produjera.

Así consta en un informe remitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

De esta forma, la AVSRE ha contestado a un requerimiento que le efectuó la jueza instructora en la que pidió que se identificara a la persona autora de un informe numerado como '4' y aportado por el abogado de Pradas, ya que existía otro documento con la misma cifra pero de hora diferente.

Así, la AVSRE ha remitido a la jueza un texto con el título 'Informe nº04. Episodio Meteo 'Dana Comunitat Valenciana', de las 21.30 horas, en el que no se recoge nada del desbordamiento del barranco del Poyo, pese a que el mismo se produjo tres horas antes, sobre las 18.30 horas.

El informe alude, según ha podido consultar Europa Press, a avisos meteorológicos; la información pluvio-hidrológica; convocatorias de Cecopis; recursos movilizados; afectaciones en servicios básicos; red de comunicaciones; incidencias en centros de enseñanza; y un informe de llamadas y casos en el '112'.

El texto no aludía al Poyo. De hecho, únicamente comentaba que las precipitaciones se estaban produciendo el 29 de octubre 'in situ', "no por desbordamiento". "De momento no hay información de que la hidrología esté dando problemas", se recogía.

Así mismo, señalaba que desde las 13 horas se habían cuantificado más de 85 avisos de incomunicados/rescates/acumulaciones agua en la zona Requena-Utiel. A las 16 horas recogía un derrumbe en el puente de Requena; y que a las 18.14 horas Adif informaba de que estaba cortada la circulación entre Valencia-Utiel para las Cercanías y Media Distancia.

Además, recogía que Adif informaba de que estaba interrumpida la circulación entre Valencia-Utiel para Alta Velocidad; y que a las 20.44 horas se había resquebrajado con cierto hundimiento el puente con coches en la A-7, en el municipio de Riba-roja, y que se habían afectado torres eléctricas, aunque se desconocía si había heridos o atrapados.

Por otro lado, el informe reflejaba que las precipitaciones estaban afectando al río Magro pero no tenían ninguna alerta hidrológica.

Así mismo, informaba de que a las 16.55 horas, el SAIH señaló que se iba a realizar un vertido inminente del embalse de Forata (Rio Magro) pudiendo llegar a caudales de 1000m3/sg. Se avisó a municipio aguas abajo vía voz y se actualizó aviso de alerta hidrológica. Se convocó a los alcaldes de los municipios aguas abajo del embalse de Forata a reunión de coordinación y se les trasladaron datos telefónicamente, indica el informe.