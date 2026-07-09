Tellado (PP) acusa a la presidenta de la SEPI y la directora de la Guardia Civil de actuar "de cortafuegos" de Sánchez

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado a la presidenta de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, imputadas en el 'caso Leire Díez', de ejercer de "cortafuegos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el auténtico capo de toda esta corrupción".

"Todo es culpa de Sánchez, nada sería posible sin Pedro Sánchez", ha señalado este jueves en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València, en el que ha presentado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Dicho esto, Tellado ha aludido también al "autentico faro inmoral del PSOE", el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por afirmar "que la verdad saldría a la luz y que iba a colaborar con la justicia" tras ser investigado en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias. "Pues menos mal, el que explicaría en una semana el origen de las joyas y ya han pasado más de tres", le ha afeado.

De hecho, el dirigente 'popular' ha acusado a Zapatero de intentar "boicotear la investigación y buscar la nulidad de la causa" desde que "le incautaron su alijo de joyas" porque "ve que defender su inocencia se ha convertido en misión imposible".

También le ha reprochado que intente llevar a cabo "alguna maniobra para que Hacienda no le inspeccione". "Quiere ser el único español libre de la lupa de Hacienda", ha señalado. A su juicio "la pregunta es qué teme, qué quiere ocultar y a qué tiene tanto miedo" el expresidente Zapatero.

El secretario general del PP ha insistido en que Sánchez "y sus 126 imputados deben salir del poder ya, de forma inmediata, cuanto antes", por "mera higiene democrática y para que los españoles tengan de una vez un Gobierno a su servicio".

"CARRUSEL DELICTIVO" DEL GOBIERNO

En este contexto, Miguel Tellado ha insistido en que España "necesita un cambio de gobierno para propiciar un cambio de época en España, para dejar atrás la decadencia y la delincuencia del Gobierno socialista, y para recuperar la honradez, la limpieza, la igualdad y el respeto a la democracia". "Es todo eso lo que está en juego en nuestro país en este momento", ha apuntado.

A su juicio, con Sánchez en el Gobierno, España "asiste a un auténtico carrusel delictivo". "Lo vemos a diario. Se suceden las imputaciones, los registros, las detenciones, los autos judiciales. La corrupción sigue a día de hoy en el Gobierno de España, en la cúpula de la SEPI, de la Guardia Civil con personas imputadas por delitos gravísimos que se niegan a abandonar el cargo", ha relatado.

De hecho, se ha preguntado "qué hacen aún en sus puestos esos presuntos delincuentes": "¿Qué hace aún manejando dinero público la presidenta de la SEPI, investigada por un presunto fraude de más de 100 millones de euros? ¿Qué hace al frente de la Guardia Civil quien ha colaborado con una cloaca que lo que trataba era de desmontar las actuaciones?". Según ha sostenido, la respuesta es "muy sencilla" y es que ejercen cortafuegos, cortafuegos de Sánchez que es el auténtico capo de toda esta corrupción".