Tellado (PP) acusa a Sánchez de "disfrutar" cuando España "se paraliza" y pide a socialistas que se replanteen apoyarle

ALICANTE, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "disfrutar sabiendo que España se paraliza" y ha pedido a los militantes socialistas que se replanteen apoyar al secretario general del PSOE en la concentración convocada este sábado junto a la sede nacional del partido en la calle Ferraz.

Así se ha expresado este viernes Tellado en Alicante, donde ha participado en el desayuno coloquio del Foro Alicante 'Parlamentarismo en defensa de España', organizado por el Club Información, al ser preguntado por qué cree que ocurrirá el lunes, tras los días de reflexión de Sánchez sobre si continúa al frente del Ejecutivo.

"Sánchez creo que disfruta sabiendo que España se paraliza mirando a Moncloa y esperando que deshoje la margarita. Pero que pierda toda esperanza, España no ha dejado de comer ni de cenar", ha sostenido, al tiempo que ha censurado una situación, a su juicio, "tremendamente inédita" que "no beneficia para nada la imagen del país".

Asimismo, ha apuntado que Sánchez tiene a la ciudadanía "acostumbrada a esta forma de hacer política", pero considera que "España no se merece un presidente a la fuga, con falta de autoridad moral, que trata de esconder con estas estratagemas su falta de proyecto para el país".

Cuestionado por una posible cuestión de confianza en el Congreso, Tellado ha augurado que los "socios" del Gobierno apoyarán a Sánchez, porque "tienen un juego de intereses comunes que les sostiene a todos en el poder", pero ha recalcado que eso "no arregla sus problemas judiciales".

"El sábado el PSOE sacará a muchos socialistas a la calle a decirle a Sánchez que siga. El lunes, Sánchez dirá que ha escuchado a toda esa masa de gente que le pide que siga y que, aunque es duro para él, va a seguir. Después, habrá una moción de confianza para decir a toda España que los que le hicieron presidente, le siguen apoyando. Después, Sánchez sigue sin dar explicaciones a los problemas judiciales", ha pronosticado Tellado.

En este sentido, ha pedido a los militantes socialistas que se replanteen asistir a la concentración para apoyar a Sánchez, de quien ha afirmado que "está más preocupado por Sánchez que por el país".

Tellado ha apuntado que, a las diligencias de investigación abiertas contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se suma que "24 horas antes se reabría la causa de investigación por espionaje a los móviles del presidente en el Caso Pegasus".

Asimismo, ha censurado la que ha calificado de "campaña de victimización para tratar de cambiar de foco" de Sánchez. "No son objetivo de una persecución política, sino de una investigación judicial. No va de elegir entre amor y fascismo; va de que cuando la justicia requiere explicaciones, esa persona debe darlas", ha sostenido, por lo que le ha reclamado que "asuma su responsabilidad y dé explicaciones convenientes".

"MANTENER EL PODER A TODA COSTA"

"España vive tiempos convulsos, de degradación política y miseria moral y el principal responsable parece que está reflexionando. Debería reflexionar sobre por qué lidera una coalición de partidos que buscan el desguace del Estado y la nación española. Trabajan para destruir todo punto de encuentro entre españoles. Unos por convicción de toda la vida, los independentistas; y otros lo hacen por tacticismo, los socialistas".

Igualmente, Tellado ha acusado al PSOE de "destrozar el proyecto de país y construir muros para reemplazar a la política de grandes pactos de Estado". "Sánchez lidera un proyecto político cuyo único objetivo es mantener el poder a toda costa, cueste lo que cueste y sin líneas rojas. No entiende de moral, valida todo aquello útil para preservar y fortalecer el poder", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que el PSOE "hoy defiende la amnistía que ayer criticaba, y mañana defenderá un referéndum de autodeterminación si es necesario para continuar al frente del Gobierno".

"Sánchez y sus socios tienen una relación simbiótica. No son lo mismo, pero se necesitan. Sánchez no podría tener el poder sin ellos y ellos no llevarían a cabo su agenda sin él. Por muy complicada que sea la legislatura, no deberíamos llevarnos a engaño. En el último momento, las semejanzas e intereses múltiples siempre estarán por encima de sus propias diferencias", ha aseverado Tellado.