Tellado (PP) alaba el "buen hacer" de Llorca y su trabajo "riguroso, callado y eficaz" al frente de la Generalitat

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha alabado el "buen hacer" del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y su trabajo "riguroso, callado y eficaz" al frente de la Administración autonómica desde que accedió a la presidencia. "En estos pocos meses ha logrado lo que --el presidente del Gobierno Pedro-- Sánchez no ha conseguido en cuatro años: aprobar presupuestos. Unos presupuestos buenos para los ciudadanos y buenos para esta tierra, que dan estabilidad y esperanza", ha valorado.

Así lo ha manifestado este jueves en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València, en el que ha destacado la "mucha expectación" que ha despertado este encuentro, algo que a su juicio indica "con claridad que el presente y futuro de la Comunitat Valenciana pasa por el PPCV". "Eso siempre es una buena noticia", ha resaltado.

Tellado, encargado de presentar a Llorca en este encuentro, ha alabado que el jefe del Consell y sus consellers asumieron el gobierno de la Generalitat --tras la dimisión de Carlos Mazón-- hace siete meses en condiciones "nada fáciles" y ha puesto en valor que durante este tiempo han logrado "consolidar y apuntalar la estabilidad que tan bien le viene a esta tierra", además de "seguir gobernando para todos y avanzar en la tarea de la reconstrucción" tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Más allá de estas palabras, durante la presentación, el secretario general del PP no ha avanzado pistas sobre los próximos pasos a dar en la candidatura del PPCV para las elecciones autonómicas de 2027 ni sobre si será Llorca el candidato. El PP nacional ha fijado el 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

Tellado ha reivindicado el trabajo del Consell presidido por Llorca y ha incidido en que han tenido "que hacerlo solos, porque el Gobierno de Sánchez hace tiempo que ha abandonado" a la región. "En 2023 aquí se votó y se apostó por el cambio, contra el socialismo y el nacionalismo. Sánchez decidió ya en aquel momento darle la espalda a los valencianos. Y así sigue, embistiendo contra la Generalitat Valenciana y contra los valencianos", ha subrayado.

"NUNCA LES VAMOS A FALLAR"

Así, ha lamentado que la Comunitat, tras la dana, se encontró con un Gobierno central en su "contra", pero ha valorado que el PP en ese momento "supo estar al lado de los valencianos". También ha ratificado las palabras de Feijóo "hace unos días aquí en Valencia" al afirmar que el PP está "más comprometido que nunca" con la región.

"Y el gobierno de Pérez Llorca lo demuestra y lo demuestra a diario. La están sacando adelante a pulso y solos. Lo están haciendo a pulmón, sin ninguna ayuda del Gobierno de España, pero en alianza clara con la sociedad civil, con la gente a los que nunca les vamos a fallar", ha destacado Tellado.

El secretario general del PP ha remarcado que es ahí "donde ha salido el tesón, la capacidad y el carácter cercano de un dirigente curtido en la gran cantera municipalista del PP": "Ha venido aprendido de casa al cargo. Se forjó como político en la gestión municipal, pasó 10 años al frente de la alcaldía de su municipio, Finestrat (Alicante), una localidad donde en 2023 le votaron más del 73% de los ciudadanos, cuadriplicando al PSOE, se dice pronto".

A su juicio, "cuando un político obtiene estos resultados, no es por casualidad, es porque hay un trabajo bien hecho que avala su candidatura". "Y ese algo es una forma de hacer las cosas que está en el ADN del PP. La forma mágica del trabajo, el compromiso, la dedicación y la buena gestión. Así es como está gobernando también la Comunitat Valenciana y así es como la está sacando adelante a pesar del continuo boicot del Gobierno de Pedro Sánchez", ha insistido.

EL "CAMBIO POLÍTICO" EN ESPAÑA ES "IMPRESCINDIBLE"

Dicho esto, Miguel Tellado ha calificado de "imprescindible el cambio político en España, pero especialmente urgente para la Comunitat Valenciana, que sigue sufriendo como nadie un injusto sistema de financiación autonómica que en su día pactaron --el expresidente-- José Luis Rodríguez Zapatero y ERC y que ahora quieren reeditar y sustituir por otro igual de dañino, esta vez pactado entre Sánchez y --Oriol-- Junqueras".

"Sánchez ha pasado del 'si necesitan más ayuda, que la pidan' al 'si necesitan más dinero, que me voten'. Y eso es un disparate que nosotros no podemos aceptar", ha argumentado, y ha censurado el modelo de "privilegios para unos y agravios para todos los demás". "Esa fórmula perversa de la desigualdad se va a acabar en cuanto se atrevan a convocar elecciones generales en España", ha garantizado.

De hecho, ha prometido que, en cuanto el PP llegue al Gobierno de España, impulsará un sistema de financiación "justo, solidario y que sea duradero en el tiempo", pero "consensuado entre todos, pactado con todas las CCAA y no impuesto a nadie", con el fin de que todas ellas estén "bien financiadas". "Ese tiene que ser el objetivo, sin engaños, sin chantajes y sin enfrentamientos", ha señalado.

"Dejará de utilizarse el dinero de todos para comprar un puñado de escaños, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sánchez quiere lograr, con una financiación de parte, lo que no logra de forma limpia en las urnas. Cortaremos de raíz esa injusticia, la vamos a frenar en seco, nada más lleguemos al Gobierno", ha afirmado.

CON EL PP "ESTA TIERRA VOLVERÁ A TENER UN GOBIERNO AMIGO"

En otro orden de cosas, el secretario general del PP ha asegurado que los gobiernos autonómicos y municipales son la "mejor carta de presentación" del partido, como también "los 13 años de Feijóo gobernando Galicia de forma ejemplar, nuestro mejor aval". "El PP está preparado para darle a España ese cambio de Gobierno que suponga un cambio de época política en España, y que para la Comunitat Valenciana será como pasar de la noche al día", ha augurado.

"Con Feijóo en la Moncloa, esta tierra volverá a tener un Gobierno amigo, porque hoy, lamentablemente, no lo tiene. Con Feijóo en la Moncloa, esta tierra volverá a tener un Gobierno que trabajará codo con codo con los ayuntamientos, con las diputaciones y, por supuesto, con el gobierno de la Generalitat Valenciana. En lugar de enfrentarse a ellos de forma miserable, gobernará junto a ellos. Ese es el deber y la obligación en una democracia como la nuestra", ha pronunciado.

Con ello, el dirigente 'popular' ha incidido en que en España se abrirá "un tiempo nuevo de esperanza, reformas y prosperidad". "Lo haremos con nuestro proyecto nacional y con el impulso del ejército de servidores públicos que lo defienden y lo representan en toda España", ha añadido Tellado.