El TEM se convierte en una taberna donde celebrar la vida con el monólogo musical 'El bar nuestro de cada día'

'El Bar Nuestro De Cada Día' - LOLO VASCO /REMITIDA TEM

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El bar nuestro de cada día' es el título del monólogo musical en clave de humor con el que el próximo 30 de octubre se reivindicará en el TEM de València la importancoa de los bares como lugar de ocio y espacio de vida.

Su responsable, 'Chipi La Canalla', ha preparado una fiesta en la que el público, convertido en parroquianos y parroquianas del local, es también partícipe.

Con el teatro transformado en una taberna, Antonio Romera 'Chipi', camarero de 'El bar nuestro de cada día', se ve obligado a cumplir la última voluntad de un cliente asiduo que ha preferido dejar una fiesta pagada en el bar a un entierro convencional de tanatorio.

'Chipi' improvisa una ceremonia pagana convirtiendo el velorio, tal como le pidió el difunto, en una celebración de su vida en vez de llorar su muerte. Durante el espectáculo, entre anécdotas y canciones, nos va desgranando su vida y su historia, con sus luces y sus sombras, explica la sala municipal en un comunicado.

Al protagonista de 'El bar nuestro de cada día' le arropa música en directo. Al piano le acompaña Javier Galiana de la Rosa; a los vientos, Bernardo Parrilla; y a la percusión, David León.

A través de la música, la palabra y el humor, esta fiesta sanadora busca reconciliar a la audiencia con la muerte e invitarla a disfrutar la existencia.

GUIONISTA Y CANCIONISTA

Antonio Romera cuenta con una dilatada trayectoria profesional como guionista y autor de canciones. A lo largo de estos años ha escrito guiones para reconocidos artistas como José Corbacho, Fernando Tejero, 'El Sevilla' y Manu Sánchez. También ha guionizado espectáculos musicales para cantantes como Pasión Vega y Javier Ruibal.

Como autor de canciones ha compuesto el repertorio de los tres discos de La Canalla, grupo del que es vocalista, y temas que han sido interpretadas por Silvia Pérez Cruz, Las Migas, Salvador Sobral, Toni Zenet, Tomás de Perrate y Pasión Vega.

Se ha dicho de él que es el "Bob Dylan de Algeciras", el "revitalizador de la copla" y el "nuevo croonner del siglo XXI". Su manejo de la palabra y su peculiar forma de ver la vida hacen que su obra sea considerada por muchos como una de las más singulares y reputadas del gremio.

'El bar nuestro de cada día' es la confluencia de los dos universos paralelos de este artista, el del guion y el de la canción. Un espectáculo en el que los monólogos y las canciones se entrelazan con sentido del humor.