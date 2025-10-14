El TEM y La Mutant proponen una temporada de diversidad de géneros y "pensamiento crítico"

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los teatros municipales de València --el Teatre El Musical (TEM) y La Mitant-- encaran una nueva temporada con una programación marcada por la diversidad de géneros y la invitación al "pensamiento crítico".

Así lo ha destacado el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, que ha dado a conocer la oferta junto a la coordinadora artística de La Mutant, Tatiana Clavel, y protagonistas de las actuaciones programadas. Entre este elenco de artistas, han participado Pau Pons y Jesús Muñoz, de Pont flotant; la dramaturga valenciana Alida Molina, y las coreógrafas Nuria Crespo, Maria Tamarit y Santi Ribelles, informa el consistorio en un comunicado.

En El Musical recalarán algunos de los nombres más destacados de la escena contemporánea nacional, junto a compañías valencianas consolidadas.

Entre las propuestas teatrales, el público podrá disfrutar de La fuerza de la gravedad (24 y 25 de octubre), una propuesta internacional del dramaturgo argentino Martín Flores Cárdenas. El mes de noviembre traerá obras como La brama del cérvol (1 de noviembre), de la compañía La Calòrica, "que combina humor y crítica social en un entorno surrealista"; Historia del amor (29 y 30 de noviembre), de Agrupación Señor Serrano, "una reflexión performativa y multimedia sobre las múltiples formas de amar"; "o el esperado regreso de Pont Flotant con Adolescència infinita (23 y 24 de enero), que explora el paso del tiempo y la memoria emocional desde la sensibilidad poética que caracteriza a la compañía".

La danza contará con figuras "destacadas" como Janet Novás, Premio Nacional de Danza 2025 en la modalidad de interpretación, que presentará Proto (SN1806) (22 de noviembre), "un viaje introspectivo que expande los límites del cuerpo y del espacio escénico", o con el colectivo Valencia Dancing Forward (12 de diciembre), que ofrecerá un programa de piezas coreográficas interpretadas por jóvenes talentos europeos.

La sala del Cabanyal-Canyamelar también acogerá la novena edición de Volumens (17 y 18 de octubre), o Tributo (15 de noviembre), de La Teta Calva, "una celebración teatral que juega con la nostalgia y la memoria".

La programación del teatro se completa con un "amplio abanico de propuestas que amplían los lenguajes escénicos y la diversidad creativa, con especial apoyo a dramaturgos emergentes como Tomás Verdú y Alida Molina.

Destacan obras como Paral·lel + Silla Verde/Cadira Verda (8 de noviembre), Visitas Sonoras (9 de noviembre) dedicada a la experimentación sonora, y Cómo hacer burpees (6 y 7 de diciembre), de La Canadiense. La obra El día del Watusi (20 de diciembre), que ha sido galardonada con numerosos premios nacionales, y Solar de Mos Maiorum (17 de enero), "abordan, desde distintos lenguajes, la crítica social, la identidad y la memoria contemporánea".

Los días 13 y 14 de diciembre, las obras Oráculo F.M. de Vudú Teatro y Árbol de Arrels de Bosc forman parte del "Festival Muteo", un ciclo de espectáculos de teatro visual y de objetos del TEM.

La poesía escénica seguirá ocupando un lugar central con Rimbomba (10 de enero), que traerá al escenario las voces de Riki Blanco, Paloma Chen y Desatado.

Otro de los "hitos" de la temporada será la celebración de Periscopi València (19 y 20 de noviembre), un foro que invita a reflexionar sobre el vínculo entre cultura, medioambiente y sostenibilidad. En paralelo a las jornadas, se ha lanzado en octubre una convocatoria nacional para reconocer proyectos culturales que vinculan creación y medioambiente.

Por su parte, La Mutant apuesta por el riesgo y la experimentación con una agenda de conciertos, performances, instalaciones y festivales que amplían los límites de la escena valenciana.

La programación ofrece el 18 de octubre Shadowban: El concierto de Manel Ferrándiz, "una propuesta que utiliza la canción como motor creativo para resignificar los encuentros sociales en los espacios de representación".

Este espacio dedica cada temporada un ciclo de tres piezas a la trayectoria de un artista y, en esta ocasión, será Norberto Llopis.

En noviembre, los creadores podrán compartir con el público los resultados de sus trabajos, en Zona grisa. El día 5 se ha programado una doble sesión a cargo de Maria Tamarit, que presentará Mystery Landlady, y Javier Hedrosa, con Escrituras fantasma. Rosana Sánchez y Elena Carvajal cierran el ciclo el 19 de noviembre.

Los días 28 y 29 de noviembre actuará una de las artistas que se puso a prueba (en abril) frente a la audiencia de Zona grisa. Así, Núria Crespo regresa a La Mutant con Morphopop: Arranque, en torno al pop como vocablo, estilo musical y cultura colectiva.

Siguiendo esa línea de indagación en los procesos, el 14 de diciembre, la APDCV abrirá en La Mutant un nuevo dispositivo para compartir los campos de investigación de dos parejas de artistas como fruto de su proyecto Motors de Creació. En esta ocasión, las duplas creativas serán las Elena Córdoba con Núria Crespo y Lara Brown con Marta Sofía Gallego.

MONOGRÁFICOS DE MÚSICA Y PODCAST

La Mutant también renueva sus votos con la experiencia sonora a través de monográficos dedicados a la música y a los podcast. El 31 de octubre se ha programado un triple concierto, organizado en colaboración con la agencia musical Cero en conducta, donde Teo Lucadamo, Azuleja y Cabiria se sucederán en una noche donde el hip hop se alternará con el synth pop, el techno house, el italo disco y el city pop.

El 6 y 7 de noviembre llega la segunda edición del Festivalpod, con dos días de podcasts en directo que combinan proyectos consolidados del panorama estatal con talento local valenciano. El mes de noviembre se completa con una nueva visita de la compañía catalana Los detectives que en diciembre del año pasado explotaron el universo de los caballeros medievales y la conquista del Santo Grial, en Les Chevaliers: Capítol dos, y los días 14 y 15 de noviembre, mostrarán como "una de sus tres intrépidas protagonistas se ha extraviado".

El 22 de noviembre, Serrucho transformará la sobreabundancia de internet "en una experiencia teatral sin intérpretes humanos en su obra Fogonazo, donde los objetos toman la palabra". Diciembre ofrecerá un cierre de año lleno de citas con la creación experimental.