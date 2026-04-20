El TEM, sede de "la gran celebración de la música independiente" Atomic Art

Bum Motion Club - JUANJO MARTÍN BAIDEZ

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València se prepara para acoger la gran celebración multidisciplinar de la revista digital de cultura Redacción Atómica, Atomic Art. Entre las novedades de su novena edición está la extensión de la propuesta a dos jornadas, los próximos 24 y 25 de abril, y la gratuidad del acceso el viernes.

Su cartel constituye "una conjunción de música emergente y propuestas híbridas que amplían los límites de la escena alternativa en su diálogo con otras disciplinas artísticas", destaca la saal del Cabanyal-Canyamelar en un comunicado.

Mourn, Bum Motion Club, Luna Valle, Rumores Pálida Tez y Nuestra Señora conforman una mezcla de veteranía precoz, promesas consolidadas y secretos a voces de la escena nacional.

La banda barcelonesa Mourn encabeza la programación. Con una trayectoria que las llevó a girar por medio mundo y a editar con un sello de prestigio internacional en Brooklyn cuando todavía eran menores de edad, el grupo presenta ahora su nuevo trabajo, 'Letra ligada'. Este álbum marca un hito en su carrera al ser el primero cantado íntegramente en castellano.

Al quitarse el maquillaje idiomático, las letras de Mourn, que funcionan como un diario personal, adquieren ahora una dimensión más genuina, real y vulnerable, que demuestra que su alquimia reside en una complicidad inquebrantable forjada tras años de experiencias compartidas.

Bum Motion Club también visitan el escenario del Teatre El Musical para presentar nuevo disco, 'Distracciones'. Tras el impacto de su debut, 'Claridad y Laureles', el quinteto formado por Alejandro Leiva, Pablo Vera, Iris Banegas, Alberto Aguilera y Pablo Salmerón ha conseguido evolucionar hacia un sonido todavía más contundente, expansivo e inquieto.

La jornada también servirá de plataforma para el debut en largo formato de bandas que están redefiniendo géneros. Los albaceteños Pálida Tez llegan precedidos por el éxito de la crítica y con el reconocimiento a Mejor Banda Emergente en el Referéndum 24 del programa Todos los Discos son Grandes de Subterfuge Radio. Su primer elepé, 'Un extraño estado de ánimo', navega entre el noise pop melódico y un shoegaze etéreo cargado de una energía cruda. María Virosta, Samuel Cuevas, Manuel Castaño y Elena Perales han demostrado una gran capacidad para facturar himnos emocionales, que interpretan con intensidad y sensibilidad.

Desde Elche, Nuestra Señora se presenta como una de las revelaciones de la temporada con su disco 'Ejercicios de supervivencia'. Aunque el proyecto es nuevo, sus integrantes son viejos conocidos de la escena, provenientes de bandas como The Hisunz y IOWA. Su propuesta bebe directamente del rock alternativo más visceral, con reminiscencias a Cala Vento y 121db, pero con una identidad propia y letras que nacen con vocación de convertirse en cánticos generacionales.

TALENTO LOCAL

El talento local tendrá su representación en Rumores y Luna Valle. Rumores presentarán su primer EP, 'Ven conmigo a buscar una anécdota épica'. La banda ha demostrado ser maestra en la orfebrería pop, con acierto en la escritura de estribillos pegadizos que han generado expectación tras sus recientes directos.

Finalmente, la artista polifacética Luna Valle aportará el toque de introspección y poesía necesario en cualquier certamen multidisciplinar. Sus canciones, relatos vivenciales sobre la realidad de ser una veinteañera en la actualidad, expanden un mundo interior que conecta de forma directa con el público.