Temperaturas en ascenso, viento flojo y cielo poco nuboso este domingo en la Comunitat Valenciana

Archivo - Varias personas se bañan en la playa de la Malvarrosa
Archivo - Varias personas se bañan en la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 14 junio 2026 10:08
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   VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana vive un domingo con temperaturas en ascenso, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, que se desarrollarán nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y viento flojo.

   Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas irán en ligero ascenso, que será más acusado en el caso de las máximas en el interior de Valencia.

   El viento, por su parte, soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a sureste flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

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