Las temperaturas máximas bajan en buena parte de la Comunitat y se pueden dar tormentas en el interior de la mitad norte

Previsión 5 de agosto - AEMET

VALÈNCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este miércoles pocos cambios en las temperaturas mínimas y un descenso de las máximas, excepto en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia. No se descartan chubascos locales acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte con probabilidad de granizo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las capitales provinciales, las mínimas se situarán entre los 24 y 25 grados y las máximas rondarán los 33 y 32 grados.

Por la noche, a partir de las 21.59 horas, se activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en el interior norte de Castellón.

Durante el día se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior de la mitad norte.

Soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales a componente este, con alguna racha fuerte en el extremo norte occidental de Castellón a últimas horas de la tarde.

Según el 112, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es alto en el interior y sur de València, y en el norte de la provincia de Alicante, y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.