El temporal obliga a desviar a Alicante un vuelo procedente de Roma tras más de una hora de espera alrededor de Valencia

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo de la compañía Wizz Air procedente de Roma ha sido desviado a Alicante tras más de una hora haciendo esperas alrededor de Valencia, según informa el Aeropuerto valenciano.

La alerta roja por lluvias ha provocado en las últimas horas la cancelación o desvío de varios vuelos en el Aeropuerto de Valencia.

Por ejemplo, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07.30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22.35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.

Aeronaves que cubrían la ruta a Valencia desde Turquía y Polonia también han sufrido desvíos a lo largo de este lunes. Además, anoche un vuelo de Ryanair que había despegado de Málaga, tuvo que volver a la base andaluza tras ser desviado a Alicante y volver a intentar aterrizar en Valencia.

Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.