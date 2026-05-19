Las tensiones políticas y las relaciones con el poder toman protagonismo en la temporada 26-27 de Les Arts

La tensiones políticas y las relaciones con el poder toman protagonismo en la temporada 26/27 de Les Arts - LES ARTS

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las tensiones políticas y las relaciones con el poder toman protagonismo en la temporada 2026-2027 del Palau de les Arts a la que llegan nuevas producciones de ópera como 'Carmen', 'Lohengrin' o 'Simon Boccanegra', que ofrecen "un espacio de reflexión", y donde las grandes batutas del circuito internacional se reencontrarán un año más.

La nueva programación, articulada bajo el lema 'Los discursos del poder', se ha presentado este martes en rueda de prensa en el Teatro Martín y Soler de la mano del presidente del Patronato del Palau de les Arts Reina Sofía, Pablo Font de Mora, y del director artístico, Jesús Iglesias Noriega.

Font de Mora ha aprovechado para hacer balance de la actual temporada y ha asegurado que se trata de "la mejor en calidad artistica en los 20 años del Palau", donde el público ha podido disfrutar de "grandes títulos del repertorio junto con nuevas producciones".

Por su parte, Iglesias Noriega ha señalado que la nueva oferta propone la lírica como "un espacio de reflexión sobre las tensiones políticas, sociales y culturales que han marcado la historia", todo ello, a través de "grandes temas del repertorio y nuevas miradas escéncias".

"Esta programación explora cómo la música y el teatro han sido y continúan siendo herramientas para cuestionar el liderazgo, la identidad colectiva, la propaganda, la resistencia y los relatos que envuelven nuestras sociedades", ha destacado.

REGRESO DE LA 'TETRALOGÍA'

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) inaugura temporada, un año más, fuera de su sede. La alemana Anja Bihlmaier debuta con la OCV con el concierto de la formación en la Vall d'Uixó el 12 de septiembre, que repetirá el domingo 13 en la Jornada de Puertas Abiertas, que abre la actividad en el edificio de Calatrava.

'Les Arts és Òpera' dará comienzo el 2 de octubre con un nuevo montaje de 'Carmen', de Bizet, el primer trabajo de Ted Huffman para la Sala Principal. El director del Festival de Aix-en-Provence prepara una impactante visión de la cigarrera de Merimée que encarna la emergente Vasilisa Berzhanskaya con Michele Spotti en el podio.

'Les Arts Florissants', en su visita en octubre, se adentra en los conflictos entre poder y pasión, con la versión en concierto de 'Riccardo Primo', ópera de Händel sobre Ricardo I de Inglaterra, que la formación rescata del olvido con la dirección de Paul Agnew y el contratenor Hugh Cutting en el papel principal.

Tras 17 años desde la aclamada 'Tetralogía', Les Arts regresa a la producción propia 'wagneriana' de la mano de Damiano Michieletto con una disección psicológica de Lohengrin.

Mozart supera lo político y ahonda en las correosas grietas de los discursos oficiales con 'La clemenza di Tito', que Rafael R. Villalobos, en su segunda producción para el auditorio valenciano.

'Simon Boccanegra' llegará en marzo y contara con la puesta en escena de Àlex Ollé. Sir Mark Elder dirigirá uno de sus títulos fetiche, que protagoniza George Petean junto a primeras voces como Eleonora Buratto, Francesco Meli, Jongmin Park y Gevorg Hakobyan.

LAS BATUTAS DE MAYOR PRESTIGIO DEL CIRCUITO INTERNACIONAL

Política, medios, performance y mito se conjugan en la construcción del poder contemporáneo que retrata John Adams en 'Nixon in China'. Valentina Carrasco, con la batuta de Cornelius Meister, captura el choque entre dos mundos enfrentados en esta obra maestra de la lírica contemporánea que se representará entre finales de abril y principios de mayo. Thomas Hampson, uno de los grandes barítonos del circuito, debuta en Les Arts con el papel de Nixon.

El amor, el prestigio y la posición social funcionan como formas de dominación en 'Adriana Lecouvreur', que hace del teatro un campo de batalla contra la ley del Ancien Régime. El verismo de Cilea llega en junio bajo la poética mirada de Vincent Boussard, tras su extasiante 'Giulio Cesare in Egitto'. La carismática Ermonela Jaho canta su primera ópera en Les Arts, con Charles Castronovo, Roberto Frontali y Clémentine Margaine, bajo la dirección de Maurizio Benini.

Les Arts retoma su colaboración con Ensems con la audaz 'Estètica i massacre', de Carles Prat y Oriol Pla, que acogerá el Teatre Martín i Soler el 17 y 18 de septiembre.

Por su parte, 'Les Arts és Sarsuela' recupera 'La verbena de la Paloma', de Bretón, recreada por Nuria Castejón como homenaje al desaparecido Teatro de Apolo. José Miguel Pérez-Sierra dirige la primera incursión del auditorio en el género chico con intérpretes como Borja Quiza, Antoni Comas y Milagros Martín.

En el capítulo sinfónico, Les Arts y la Orquestra de la Comunitat Valenciana vuelven a ser el punto de referencia de las batutas de mayor prestigio del circuito internacional.

Mikko Frank, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda, Cornelius Meister, Vasily Petrenko y Sir Mark Elder despliegan un programa que incluye algunos de los poemas sinfónicos más exuberantes de Strauss, así como las sinfonías más apreciadas de Mozart, Mahler, Chaikovski, Schumann, Shostakóvich y Sibelius.

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA VALENCIANA

Además, la OCV y su titular continuarán con su actividad fuera de Les Arts que, tras Pollença, incluye conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Úbeda y La Maestranza de Sevilla.

Por otro lado, el programa incluye los 'Viernes de Danza' en Les Arts con un cartel que aúna ballet clásico, danza española y contemporánea de la mano de las compañías más punteras: Antonio Najarro y su ejercicio de memoria con 'Les Ballets Espagnols' de La Argentina, Olga Pericet con 'La Leona', Kader Attou con 'Le murmure des songes', Marcos Morau con 'La Veronal' y 'La Mort i la Primavera' o la Compañía Antonio Ruz con 'Norma'.

Les Arts mantiene su compromiso con la excelencia valenciana y la nueva creación con 'Estela' de Alba Castillo, coproducida con Dansa València, así como su apuesta por el gran repertorio clásico con la OCV en el foso, que en esta ocasión acompañará al Aalto Ballet de Essen en 'El lago de los cisnes'.

Cinco citas imprescindibles se presentan para los amantes del Lied con los debuts en el ciclo de Camilla Nylund y Georg Zeppenfeld, imprescindibles en el repertorio alemán; así como de la soprano Sabine Devieilhe y el tenor belcantista Lawrence Brownlee; junto con el regreso del aclamado Andrè Schuen.

'Les Arts és Grans Veus' reúne en València a los números uno del repertorio: Cecilia Bartoli y la estrella de piano Lang Lang, en un viaje desde el Barroco hasta el Romanticismo tardío; el contratenor Franco Fagioli en un homenaje a Farinelli, además de sendos conciertos de la OCV, que acompañará a la nueva diva del universo wagneriano, Lise Davidsen que, junto con el consagrado Christopher Maltman, aborda un monográfico del compositor de Leipzig, y a la deslumbrante Lisette Oropesa, protagonista absoluta de la escena contemporánea, en una noche belcantista.

Asimismo, 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' volverá a reunir a las figuras y formaciones historicistas más destacadas, con Lea Desandre & Thomas Dunford, Franco Fagioli, Maite Beaumont o Harmonia del Parnàs & Bruno de Sá, y títulos como 'Il martirio di Santa Teodosia', con Al Ayre Español, e 'Il trionfo del Tempo e del Disinganno' con Il Giardino Armonico bajo la dirección de Giovanni Antonini.

Les Arts no faltará a su cita con el cante jondo con Yerai Cortés, la Zambomba Flamenca, Rancapino Chico, Lela Soto y Chano Domínguez & Antonio Reyes, mientras que el cartel de otras músicas contará con el 'latín jazz' de Michel Camilo Trio, sin olvidar el talento autóctono en 'Les Arts és Músiques Valencianes'.