Teo, el joven valenciano con obesidad mórbida, recibe el alta esta semana tras bajar a 290 kilos

Teófilo Rodríguez, el joven de Turís (Valencia) con obesidad mórbida, recibirá el alta en el Hospital de Manises entre el lunes 3 y el miércoles 5 de diciembre, tras bajar de 385 a 290 kilos gracias a los tratamientos de peso.

Este paciente de 34 años está ingresado desde agosto por un criterio social y no hospitalario, por la falta de un lugar para recibir los cuidados que precisaba. Teo recibió el alta entonces y fue reingresado horas después por una insuficiencia respiratoria, tras lo que su familia denunció al centro y a la Conselleria de Sanidad por el traslado realizado en un camión de mudanzas.

Ahora, el joven se encuentra "bastante recuperado" y espera que el traslado se realice con una ambulancia bariátrica "y no otra vez en camión". De hecho, asegura a Europa Press que está "100% activo" y que no se ha ido antes del centro porque esperaban un andador especial que no ha llegado todavía, aunque ya ha probado con uno normal y aguantó su peso.

Teo reconoce que en el hospital "se han portado bien" con él y explica que tendrá que hacer frente a un proceso "más largo" de rehabilitación en el centro de salud de Turís, después de lograr perder hasta 95 kilos estos meses.

Por parte de la administración, lamenta que no ha "percibido nada" y recuerda que la vivienda social que le ofrecieron estaba a 40 kilómetros de su casa. "No puedo vivir solo, tengo muchas limitaciones", subraya.

Respecto al ofrecimiento que le hizo la semana pasada el doctor Carlos Ballesta López de realizarle un 'bypass' gástrico de asa larga (reducción del estómago y del intestino), el joven señala que está "luchando por la habitación", dado que la invitación incluye la intervención y el equipo.