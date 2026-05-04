Tercer detenido por la muerte a tiros por la espalda de un hombre en septiembre en Xirivella

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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un tercer hombre por su presunta implicación en la muerte de otro en la localidad valenciana de Xirivella, un crimen ocurrido el pasado mes de septiembre tras recibir la víctima varios disparos por la espalda.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la detención y lectura de derechos de este último supuetso implicado en el suceso se produjo el pasado 30 de abril en un centro penitenciario donde el arrestado, que es el cuñado del presunto autor material del crimen, está en prisión por otros delitos de tráfico de drogas.

Se trata de un hombre de 50 años al que se le considera cooperador necesario en el asesinato. El crimen tuvo lugar a primeros de septiembre del pasado año cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma de fuego a otro por la espalda en Xirivella, en plena calle, y huyó a continuación.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de las investigaciones del suceso que culminaron con el arresto en Requena el 6 de noviembre del primer detenido y presunto autor material del crimen, y el 10 de diciembre en Xirivella del segundo, padre del anterior, nacido en 1960 e igualmente considerado cooperador necesario y que supuestamente le acompañaba en el momento de los hechos. Ambos se encuentran en prisión.