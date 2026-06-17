El Tercer Sector exige mejoras y lanza un 'SOS social' por los servicios sociales: "Si se pone en riesgo perdemos todos"

El Tercer Sector se concentra ante Les Corts para exigir mejoras y lanza un 'SOS social': "Si se pone en riesgo perdemos todos" - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Sector Social se ha concentrado este miércoles a las puertas de Les Corts para lanzar 'un SOS social' en demanda de mejoras para trabajadores y usuarios de unos servicios sociales "totalmente precarizados": "Es esencial que nos tiremos a la calle en su defensa porque si pone en riesgo la red de protección perdemos todos".

Así, al grito de "lo social no se toca" han exigido más financiación, el desbloqueo de las licitaciones de los centros y un un refuerzo de las plantillas para asegurar una atención "digna y de calidad". "Lo social no se toca", han advertido.

Los participantes en esta concentración --una de las convocadas esta jornada por diversos colectivos ante las puertas del parlamento autonómico-- se han congregado pasadas las 11.00 horas al lado de la puerta de Les Corts, tras pancartas con los mensajes 'Sector SOS Social. Defendamos lo esencial. Plataforma de profesionales del sector social' o 'la Dana no s'ha acabat Generalitat paga el deute ja!'.

Al respecto, Carla Casanova, de la Plataforma, ha explicado que reclaman una financiación "suficiente, estable y adecuada" para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, el desbloqueo y actualización de licitaciones, conciertos y contratos tanto públicos como de gestión concertada o adjudicada la mejora de las condiciones laborales y salariales, y más seguridad para los trabajores. "Es un sector tan precario que los trabajadores, principalmente mujeres, no aguanta más así, el 80%, según una encuesta piensa en irse".

En la protesta han leído un manifiesto en se advierte de que cuando "se debilitan los servicios sociales, se debilitan los derechos, cuando se precariza la atención, las personas más vulnerables son las primeras perjudicadas. Y cuando se pone en riesgo esta red de protección perdemos todos y todas. Hoy alzamos la voz para exigir el compromiso de las administraciones públicas con unos servicios sociales fuertes, dignos y de de calidad".

Por ello, el sector, que engloba muchos profesionales, desde Educadores Sociales, de Trabajos Sociales, Psicólogos, Integradores Sociales, Auxiliares de Enfermería; y recursos, mayores, infancia, diversidad, igualdad, hacen "un llamamiento a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las entidades del sector y a las organizaciones sindicales para que se sumen a esta reivindicación colectiva" porque "cuidar a las personas no puede esperar". "Los derechos no se recortan porque los servicios sociales son esenciales", reivindica.

MAREA NARANJA

Al respecto, Elena García, de Intersindical valenciana, ha recalcado que hay que apoyar al Tercer Sector para que "al igual que ha habido una marea verde de educación, ahora sea una marea naranja en defensa tanto a los trabajadores, que necesitan mejoras en sus condiciones, como más recursos para los usuarios, que lo necesitan por igual".

"Todos, tarde o temprano, si no estamos ya afectados, lo estaremos, nosotros o alguno de nuestros familiares, y es esencial que nos tiremos a la calle", ha recalcado y ha constatado: "Hay mucha gente detrás, dándolo todo, son unas carreras muy vocacionales y por eso estamos ahí, se intenta no tirar la toalla, pero es que hay veces que es muy difícil".

"Los servicios sociales no son un gasto. Son una inversión en cohesión social, igualdad de oportunidades, dignidad y derechos. Son una garantía de protección para quienes más lo necesitan y un elemento esencial para construir una sociedad más justa y solidaria", apostillan.