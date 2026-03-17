Los termómetros suben hasta 21ºC en València en un martes con cielo soleado y ambiente primaveral

Archivo - Centenares de falleros a su llegada al desfile de la Ofrenda floral a la Mare de Déu dels Desemparats, a 17 de marzo de 2023 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas ascenderán hasta 21 grados en València, 19 en Alicante y 18 en Castelló de la Plana durante este martes, una jornada en la que no se esperan fenómenos meteorológicos significativos. En el 'cap i casal', la primera jornada de la Ofrenda de Fallas estará marcada por el sol y el ambiente primaveral.

En general, en el conjunto de la Comunitat Valenciana, el cielo estará poco nuboso o despejado y las temperaturas irán en ascenso, salvo en el litoral de Castellón donde se esperan cambios ligeros. Soplará viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este a partir de mediodía.

En las capitales de provincia, las temperaturas mínimas serán de 9 grados en Alicante, 8 grados en València y 6 grados en Castelló de la Plana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este 17 de marzo es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Para este miércoles 18 también se prevén cielos poco nubosos, aunque con temperaturas máximas en descenso y sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte de Castellón a últimas horas.