Terra Natura Benidorm logra por primera vez la reproducción del margay, un felino "casi amenazado" de América Latina

Margay - TERRA NATURA BENIDORM

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm ha logrado por primera vez la reproducción del margay ('Leopardus wiedii'), un felino originario de América Latina catalogado como "casi amenazado" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La cría nació el pasado 10 de septiembre y tanto ella como su madre, Lecia, presentan un "buen estado general". Por el momento, todavía no se ha podido determinar el sexo de la cría, que tampoco tiene nombre, según ha informado el parque zoológico en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que este nacimiento supone un "hito" para el trabajo de conservación que desarrolla con esta especie, integrada en el Programa Europeo de Especies (EEP), coordinado en el ámbito de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Desde la formación de la pareja reproductora, integrada por Lecia y el macho Goose, el equipo ha realizado un seguimiento de los ciclos reproductivos de la hembra y de los periodos de monta. La posibilidad de una gestación comenzó a plantearse tanto por las fechas registradas como por algunos cambios físicos observados en Lecia. Este control se complementó con cámaras trampa que permitieron seguir el comportamiento de los animales durante la noche "sin interferir en sus rutinas".

La gestación del margay dura aproximadamente entre 76 y 84 días y habitualmente culmina con el nacimiento de una sola cría, aunque ocasionalmente pueden nacer dos. En este caso, está creciendo "rápidamente" y se desarrolla con "aparente normalidad".

No obstante, como las primeras semanas constituyen un periodo "especialmente sensible", el equipo mantiene un seguimiento "discreto y continuo", con el fin de minimizar "cualquier interferencia que pueda alterar el vínculo entre madre y cría".

PRIMERA EXPERIENCIA MATERNAL

Para Lecia se trata de su primera experiencia como madre. Aunque presenta un "buen estado general", todavía está en proceso de adaptarse a la crianza y se muestra "algo nerviosa". En hembras primerizas, según Terra Natura Benidorm, resulta "especialmente importante" favorecer "un entorno tranquilo y seguro que facilite el desarrollo del comportamiento maternal".

Además, la relación entre Lecia y Goose ha sido "buena" desde que ambos fueron emparejados. No obstante, el macho permanece separado durante el parto y las primeras etapas de vida de la cría, debido a las características de la especie y a la vulnerabilidad durante los primeros meses de los recién nacidos.

HÁBITAT

El margay es "uno de los felinos mejor adaptados a la vida arborícola", según Terra Natura Benidorm. Una de sus características "más singulares" es su capacidad para rotar las patas traseras, lo que le permite descender de los troncos cabeza abajo e incluso suspenderse de ellas. Fuera del periodo reproductivo presenta un comportamiento principalmente solitario y los vínculos entre machos y hembras son temporales.

En este contexto, la "pérdida y fragmentación del hábitat" constituye actualmente su "principal amenaza". A ella se suman la expansión de las zonas agrícolas y ganaderas, las carreteras, el comercio ilegal de ejemplares como mascotas y de pieles y las muertes por represalia asociadas a ataques a aves de corral.

Históricamente, la especie también sufrió una "intensa presión" por la explotación de su piel, mientras que algunas de sus poblaciones se encuentran actualmente "muy fragmentadas" debido a la transformación de sus hábitats.

Desde Terra Natura Benidorm han asegurado que contar con el margay dentro de la EAZA les ofrece una "oportunidad" para dar a conocer a los visitantes la "importancia" de esta especie en los ecosistemas y las "amenazas" a las que se enfrenta en la naturaleza.

"La educación y la sensibilización son un primer paso fundamental para generar conexión con estas especies, impulsar la investigación y contribuir a su conservación", añaden.