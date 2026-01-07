Una tesis de la UMH descubre nuevas propiedades de sustancias naturales para controlar el pulgón en cultivos hortícolas

Imagen de pulgón - UMH

ALICANTE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha identificado nuevas propiedades repelentes e insecticidas de sustancias naturales formuladas mediante nanotecnología, que podrían convertirse en una alternativa "más sostenible" a los fitosanitarios convencionales.

El trabajo, realizado por el ingeniero agrónomo y egresado de la UMH Félix Martín Pérez, demuestra que determinadas nanoemulsiones elaboradas a partir de compuestos presentes en aceites esenciales son "eficaces" para reducir las poblaciones de pulgones en cultivos como el pimiento y el melón, según ha informado la institución académica en un comunicado.

"El objetivo era utilizar sustancias de origen natural, que ya sabemos que afectan a los insectos, pero formulándolas de forma que sean más estables en el tiempo y eficaces en condiciones reales de cultivo", ha explicado el autor de la tesis.

En regiones como Almería, Murcia y Alicante -principales zonas productoras de hortalizas en Europa- la incidencia de pulgones ha aumentado en los últimos años. Concretamente, destacan los daños causados por dos especies de pulgón: Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii Glover.

Las temperaturas invernales más suaves favorecen la aparición temprana de colonias, cuando las plantas son más vulnerables. A ello se suma que muchas especies de pulgón han desarrollado resistencias a los insecticidas habituales y que la normativa europea impulsa una "reducción drástica" del uso de productos químicos de síntesis en la agricultura.

ESCENARIO "MUY COMPLEJO"

"Nos encontramos en un escenario muy complejo: menos insecticidas disponibles y plagas cada vez más adaptadas", ha indicado el nuevo doctor por la UMH Félix Martín. Por ello, la búsqueda de alternativas compatibles con el medio ambiente, la salud humana y la fauna auxiliar se ha convertido en una prioridad. La tesis de la UMH se centra en el desarrollo de nanoemulsiones, formulaciones que permiten mezclar aceites y agua de forma homogénea y estable en el tiempo.

"Una nanoemulsión es algo parecido a una mayonesa, en el sentido de que conseguimos ligar sustancias con distintas propiedades, pero con gotas miles de veces más pequeñas", ha explicado el experto en ingeniería agronómica. "Al reducir el tamaño de las partículas a escala nanométrica, protegemos los compuestos naturales de la degradación y mejoramos su efecto insecticida", ha subrayado.

Estas formulaciones permiten que los ingredientes activos permanezcan más tiempo sobre la planta y penetren con mayor facilidad en los insectos, lo que incrementa su eficacia incluso a bajas concentraciones.

En el estudio, realizado en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), se evaluaron nanoemulsiones elaboradas a partir de sustancias presentes en la naturaleza, concretamente, en los aceites esenciales de cítricos, de anís, de hinojo, de jazmín o de coco. Así como una sustancia similar a la feromona de alarma de los pulgones, el farnesol, y otros compuestos naturales a modo de estabilizantes de la mezcla.

"Algunas de estas formulaciones lograron reducir las poblaciones de pulgones en plantas de pimiento hasta un 80% en ensayos en invernadero", ha señalado la investigadora del IMIDA y directora de la tesis María Jesús Pascual Villalobos. Además, se observaron efectos repelentes "muy significativos".

"Hemos comprobado que algunos compuestos no solo matan a los pulgones, sino que también los ahuyentan, especialmente a los individuos alados, que son los primeros colonizadores del cultivo", ha indicado el profesor de la UMH y codirector de la tesis Pedro Luis Guirao.

EFECTO REPELENTE

El trabajo documenta, por primera vez, el efecto repelente de los ésteres metílicos de ácidos grasos de coco frente a una plaga agrícola. Las nanoemulsiones desarrolladas presentan ventajas adicionales: requieren menos cantidad de producto, utilizan emulgentes de origen natural o de bajo impacto ambiental y son compatibles con la agricultura ecológica.

"Esto supone un ahorro económico y una reducción del impacto ambiental, sin renunciar a la eficacia", ha destacado el codirector de la tesis. La investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto RTA2017- 00022-00-00 'Optimización de nanoemulsiones de insecticidas de origen botánico', financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo.

La tesis doctoral, titulada 'Propiedades repelentes, antialimentarias e insecticidas de nanoemulsiones de bioactivos volátiles sobre pulgones en cultivos hortícolas', ha sido realizada por Félix Martín Pérez en el Programa de Doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias (ReTos-AAA) de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la UMH.

El trabajo se ha llevado a cabo en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), bajo la dirección de la investigadora María Jesús Pascual Villalobos y la codirección de Pedro Luis Guirao Moya, profesor del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH.