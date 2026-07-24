Tesoros de la Biblioteca Històrica de la Universitat viajan a México para exhibirse en Filuni 2026

Los tesoros de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València viajan a México para FILUNI 2026 - UV

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tesoros de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (UV) han sido embalados esta semana para viajar a Ciudad de México, donde formarán parte de la programación cultural de la VIII Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni), que se celebrará del 25 al 30 de agosto y en la que la universidad valenciana será la institución invitada de honor.

La exposición podrá visitarse del 24 de agosto al 3 de octubre en la Sala Santos Balmori de la Casa Universitaria del Libro (CASUL), un espacio cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La muestra está organizada por la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Esports i Vincle Social y el Servei de Publicacions de la Universitat de València, dentro del amplio programa con el que la Universitat participará en Filuni.

Considerada una de las principales citas editoriales del ámbito universitario iberoamericano, Filuni reúne cada año a universidades, editoriales académicas, investigadores y profesionales del libro procedentes de numerosos países. Además de su programación editorial, la feria impulsa el intercambio científico y cultural entre instituciones de educación superior y se ha consolidado como uno de los grandes escaparates internacionales para la producción universitaria en lengua española.

La selección reúne una selección de facsímiles de algunas de las obras más representativas conservadas en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València. El recorrido se articula alrededor de cinco manuscritos y diez impresos de los siglos XV y XVI que muestran la extraordinaria riqueza del patrimonio bibliográfico custodiado por la institución.

Entre las piezas destacan tres códices del Duque de Calabria, procedentes de la biblioteca de los reyes aragoneses de Nápoles iniciada por Alfonso el Magnánimo: la 'Cosmographiae' de Claudio Ptolomeo; las obras de Virgilio; y el códice de los baños de Petrus de Ebulo, considerado el primer tratado de balneoterapia, con un índice atribuido al médico valenciano Arnau de Vilanova.

La muestra incluye también el 'Llibre de Sent Soví', uno de los recetarios de cocina medieval más antiguos de Europa escritos en lengua propia, y el conocido como 'Códice Pomar', un atlas de historia natural elaborado entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII que incorpora numerosas ilustraciones basadas en la expedición científica realizada por Francisco Hernández a México entre 1571 y 1577, considerada la primera gran expedición científica al Nuevo Mundo.

"EL MEJOR LIBRO DEL MUNDO"

Entre los impresos sobresalen dos auténticos hitos de la historia del libro: 'Trobes en lahors de la Verge Maria', primera obra literaria impresa en España y de la que solo se conserva un ejemplar, y 'Tirant lo Blanc', considerada una de las grandes obras de la literatura europea, la mayor aportación valenciana a la historia literaria y definida por Miguel de Cervantes como "el mejor libro del mundo".

Más allá del valor artístico de estas obras, 'Tinta, pergamino y papel' propone un recorrido por la transmisión del conocimiento desde la Edad Media hasta los inicios de la Edad Moderna y pone de relieve el papel de la palabra escrita como vehículo para preservar la memoria colectiva.

La exposición permite, además, acercarse a la historia de la propia Biblioteca Històrica de la Universitat de València, cuyos orígenes se remontan a 1785 gracias a la donación del erudito valenciano Francesc Pérez Bayer. Actualmente conserva más de 100.000 ejemplares, entre ellos más de 1.000 manuscritos, 447 incunables y una de las colecciones bibliográficas patrimoniales más importantes de España, además de carteles de la Guerra Civil, medallas, piezas numismáticas y globos celestes y terráqueos del siglo XVII.

La Biblioteca Històrica desarrolla una labor permanente de conservación, restauración, catalogación y estudio de este patrimonio. Otra de sus líneas es la difusión mediante exposiciones, proyectos de digitalización y actividades de divulgación dirigidas a acercar estos fondos a la sociedad.

Todas las obras que integran la exposición están digitalizadas y pueden consultarse libremente a través de la colección Somni, el repositorio digital del patrimonio bibliográfico de la Universitat de València.