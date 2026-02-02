El testimonio palestino del actor Nabil AlRaee llega a La Rambleta con 'Preso en la esperanza'

Archivo - 'Preso En La Esperanza' - LAURA ORTEGA - Archivo

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El testimonio palestino del actor Nabil AlRaee llegará el 13 de febrero al escenario de La Rambleta con 'Preso en la esperanza', una obra "necesaria, valiente y profundamente conmovedora" que se plantea como un "acto de escucha y resistencia en un tiempo marcado por la urgencia ética y política".

AlRaee viaja expresamente desde el campo de personas refugiadas de Al-Arrub (Cisjordania), donde nació, creció y vive, para poner voz a las historias personales y colectivas de quienes llevan más de 77 años resistiendo, según ha informado el auditorio en un comunicado.

La pieza, escrita por el propio Nabil AlRaee junto a Juan Ayala y Miguel Oyarzun, y dirigida por estos dos últimos, nace de la colaboración entre Teatro del Barrio, Unavezenlavida y The Freedom Theatre --el teatro palestino que "desafía la violencia desde el arte, del que AlRaee fue director artístico durante 13 años--.

El actor palestino nombra el dolor "sin artificios" y habla de "dignidad, resistencia y un profundo deseo de libertad". 'Preso en la esperanza' es, ante todo, "un testimonio encarnado a partir de la biografía de AlRae y de su experiencia vital en los territorios palestinos ocupados".

El intérprete guía al público por "momentos clave" de la historia de la resistencia palestina, "atravesada por la violencia colonial y la lucha persistente por la tierra, la identidad, la dignidad y la supervivencia".

El espectáculo se desarrolla en inglés y árabe, con sobretítulos en castellano, un recurso que, "lejos de crear distancia, amplifica la belleza y la profundidad del relato y subraya su dimensión universal", explica la sala valenciana. La palabra, el cuerpo y la memoria se entrelazan para construir un espacio "íntimo de encuentro y pensamiento colectivo", donde el teatro "se reafirma como herramienta de resistencia cultural".

'Preso en la esperanza' es también una reflexión sobre las narrativas hegemónicas "de opresión": cómo se construyen, de qué están hechas y qué permite que se perpetúen. Frente a ellas, la obra propone el encuentro "como método de resistencia, de liberación y de construcción cultural".

En esta línea, la sala subraya que, en tiempos "de genocidio, ocupación y violencia colonial", este espectáculo "no solo interpela al público, sino que lo convoca al teatro, a la escucha y a la responsabilidad compartida de no mirar hacia otro lado".