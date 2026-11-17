Archivo - The Cat Empire 'bautiza' en el Auditorio del Roig Arena. - THE CAT EMPIRE - Archivo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda australiana The Cat Empire regresará a la Sala Auditorio Roig Arena el próximo 19 de mayo de 2027 para presentar en directo 'Bells of Midnight', su nuevo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está previsto para abril.

La formación volverá así al recinto valenciano tras el éxito de su anterior visita, enmarcada en la gira 'Bird in Paradise', que hizo parada en la Sala Auditorio el 22 de septiembre de 2025.

Concebido como una "celebración de la esencia musical de la banda", 'Bells of Midnight' reúne grandes estribillos, ritmos vibrantes y una energía festiva que ha definido a The Cat Empire desde sus inicios.

Buena parte de las canciones fueron compuestas durante su última gira internacional y reflejan la vitalidad creativa de una formación que, más de veinte años después de su nacimiento, continúa reinventándose sin perder su identidad.

"Queríamos hacer un disco que contara con todas las señas de identidad de un álbum clásico de The Cat Empire, pero llevado a cabo de una forma fresca y única. Por encima de todo, queríamos pasarlo en grande en el estudio. Buscábamos riesgo", explica Felix Riebl, cantante y principal compositor de la banda, en un comunicado distribuido por el Roig Arena.

En este nuevo álbum, The Cat Empire recupera influencias del grunge, el punk, el hip hop y la música dance que marcaron a sus integrantes durante los años noventa, fusionándolas con los sonidos globales que siempre han caracterizado su propuesta.

El resultado es una colección de canciones en las que cada miembro aporta su sello personal: el bajo y las voces criollas de Grace Barbe, la trompeta cubana de Lázaro Numa, los teclados de Ollie McGill, la energía rítmica de Daniel Farrugia, la percusión de Neda Rahmani y los arreglos de Ross Irwin.

La publicación de 'Bells of Midnight' llega en un momento especialmente destacado para la formación australiana. Desde la incorporación de su nueva alineación en 2023, con Felix Riebl y Ollie McGill al frente del legado del grupo, The Cat Empire ha publicado 'Where The Angels Fall', ha ofrecido decenas de conciertos en todo el mundo, incluyendo una actuación en Glastonbury, y ha vendido más de 50.000 entradas para sus espectáculos sinfónicos.

Su anterior álbum, "Bird in Paradise", los llevó de gira por escenarios de Europa, América y Oceanía, incluyendo un concierto con entradas agotadas en la sala Troxy de Londres.

Dos décadas después de su formación, The Cat Empire continúa siendo una de las bandas más singulares del panorama internacional gracias a una propuesta que combina jazz, ska, funk, rock, música latina y sonidos de diferentes culturas del mundo. Una fórmula que ha convertido cada uno de sus conciertos en una auténtica celebración colectiva y que volverá a sonar en Valencia el próximo mes de mayo.

Las entradas para el concierto de The Cat Empire salen a la venta el 27 de noviembre a las 10.00 horas en roigarena.com.