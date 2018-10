'The Hole Zero' llena el Olympia de circo, cabaret, música y humor hasta el 25 de marzo

Publicado 16/02/2018 16:48:14 CET

El espectáculo 'The Hole Zero' aterriza este viernes en el Teatro Olympia de València para revelar el origen de 'El Agujero' a través del circo, el cabaret, la música y el humor, un show que llenará el escenario del auditorio hasta el domingo 25 de marzo.

De la mano de la productora Letsgo llega la precuela de la saga que descubre el origen de 'El Agujero'. Esta vez, deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la Nochevieja, relata la organización en un comunicado.

'The Hole Zero' es "una fiesta en la que todos participan y que en este show se vive al más puro estilo 'The Hole'. La música se convierte en un elemento indispensable dentro de la precuela, con "'canalleo', un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada".

El musical explica al espectador cómo nació 'The Hole', cómo se abrió 'El Agujero', con la ventaja de que no es necesario haber visto las otras dos obras de la trilogía para disfrutar del nuevo espectáculo.

El espectáculo, en la ciudad hasta finales de marzo, convivirá con la celebración de las Fallas para formar una "combinación explosiva". El show cuenta además con la actuación del cómico Manu Badenes, cuya ciudad "adoptiva" es València, y de la artista valenciana Lorena Calero.

MANU BADENES

El maestro de ceremonias Manu Badenes se alterna en su papel con 'La Terremoto de Alcorcón'. Es cómico, actor, presentador y guionista. Madrileño de nacimiento y valenciano de adopción, en 2009 y con la licenciatura de Derecho bajo el brazo, aterrizó en el programa 'Central de Cómicos' de Comedy Central y convirtió su primera grabación, 'Manuterapia', en un clásico en el género del Stand-up Comedy. Desde entonces sigue colaborando regularmente con nuevos contenidos para el canal.

Su comedia destaca por su sentido del ritmo y de la acidez, y tiene como referentes a grandes creadores de cine como Berlanga, Fellini o Woody Allen, e influencias de cómicos clásicos como Richard Pryor, Eddie Murphy o nuestro añorado Pepe Rubianes.

En los últimos años, Badenes ha protagonizado en los teatros de Madrid 'La Cena de los Idiotas' y el vodevil 'Una Boda Feliz'. Además, es el maestro de ceremonias de 'The Hole Zero' y forma parte del elenco de 'Las Noches de El Club de la Comedia'.

LA VALENCIANA LORENA CALERO, 'LA DIVA'

La valenciana Lorena Calero encarna el papel de La Diva. Sus inicios artísticos empiezan de la mano de Lydia Wellington en la academia Alameda, continúa su formación años después en Madrid y Barcelona, con las enseñanzas de canto con José Sepulveda y Susana Doménech.

Calero ha protagonizado montajes como 'Jesucristo Superstar', 'Jekyll&hyde', 'Spamalot', 'Los Miserables', 'Queen' y 'The hole 2'. También fue la corista de Joaquin Sabina y Joan Manuel Serrat en la gira por España y Latinoamérica de 'Dos pájaros contraatacan'.