El tiempo para el 9 d'Octubre: temperaturas a la baja y rachas de viento

Archivo - Imagen de València. ARCHIVO. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá esta jornada festiva del 9 de octubre con temperaturas a la baja y rachas de viento, que pueden ser muy fuertes en el interior de Castellón de madrugada.

Según la predicción de Aemet para el Dia de la Comunitat Valenciana, el cielo presenta intervalos nubosos en Alicante, tendiendo a cielo despejado al mediodía, y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto. Temperaturas en descenso.

El viento soplará moderado del noroeste en el tercio norte y flojo de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo a flojo del sureste en general por la tarde. Ya de madrugada probabilidad de rachas muy fuertes del noroeste en el interior de Castellón de madrugada.

En cuanto a los termómetros, marcarán entre 17 y 25 grados en Alicante, de 12 a 21 en Castelló de la Plana y oscilarán entre los 12 y los 22 en València.