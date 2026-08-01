El tiempo hoy en la Comunitat: aviso naranja, posibles chubascos y temperaturas máximas significativamente altas

Archivo - Amanece nublado en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, que se encuentra hoy en nivel de aviso naranja, registrará posibles chubascos y temperaturas máximas significativamente altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el cielo ha amanecido este sábado poco nuboso con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas y nubosidad de evolución diurna en el norte de Castellón, sur de Valencia y Alicante por la tarde, con probabilidad de chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, granizo o rachas muy fuertes de viento.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior de Castellón y en ligero ascenso o sin cambios en el resto de la autonomía; mientras que las máximas bajarán en el interior y sur de Valencia y se alcanzarán valores significativamente elevados en el interior de Valencia.

Así mismo, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día y tenderá, durante las horas centrales, a flojo del este y sureste con aumentos de intensidad en el interior por la tarde.