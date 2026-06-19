El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y polvo en suspensión en la mitad sur de la autonomía

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé polvo en suspensión en la mitad sur de la autonomía.

Por su parte, las temperaturas no registrarán cambios significativos esta jornada, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, se espera viento del nordeste en el litoral con aumentos ocasionales de intensidad en el tercio sur de la Comunitat. En el interior habrá viento flojo de dirección variable y tenderá a predominar la componente este por la tarde.