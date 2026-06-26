El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y temperaturas en descenso

Archivo - Amanecer en la Comunitat
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Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 26 junio 2026 8:43
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VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un descenso de las temperaturas.

De esta forma, la ciudad de Alicante alcanzará una mínima de 21ºC y una máxima de 29ºC; la de Castelló, de 22 y 32ºC; y, la de València, 22ºC y 30ºC de máxima.

Además, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas y predominará por la tarde el este con intervalos de moderado.

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