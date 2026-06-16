El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y temperaturas máximas en descenso en la mitad sur de Alicante

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos
Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 16 junio 2026 8:49
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VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas máximas en descenso en la mitad sur de Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso en toda la autonomía, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a este y sureste con intervalos de moderado por la tarde.

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