El tiempo hoy en la Comunitat: cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en ascenso

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos que se irán despejando
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Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 8:43
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VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha señalado que no se descartan brumas y bancos de niebla durante la jornada.

Así mismo, las temperaturas mínimas subirán y las máximas bajarán en el litoral y prelitoral de Valencia, han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, se espera viento flojo variable con intervalos de nordeste flojo en el litoral norte y central por la mañana y, por la tarde, habrá viento flojo del este en general.

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