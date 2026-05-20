El tiempo hoy en la Comunitat: cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en ascenso

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos que se irán despejando - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha señalado que no se descartan brumas y bancos de niebla durante la jornada.

Así mismo, las temperaturas mínimas subirán y las máximas bajarán en el litoral y prelitoral de Valencia, han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, se espera viento flojo variable con intervalos de nordeste flojo en el litoral norte y central por la mañana y, por la tarde, habrá viento flojo del este en general.