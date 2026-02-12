El tiempo hoy en la Comunitat: continúan los avisos y las rachas muy fuertes de viento

Archivo - Una persona sujeta su chaqueta que está siendo arrastrada por el viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana permanece este jueves con avisos nivel amarillo y naranja puesto que espera rachas muy fuertes de viento que tenderán a amainar por la tarde.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, habrá intervalos nubosos, más frecuentes en el interior a primeras y últimas horas, donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.

Así mismo, la cota de nieve en el interior girará este jueves en torno a los 1.400-1.600 metros. Por su parte, las temperaturas bajarán, han indicado las mismas fuentes.