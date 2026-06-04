El tiempo hoy en la Comunitat: temperaturas máximas en ascenso y posibles chubascos en el interior del tercio norte

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso aunque espera posibles chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el interior del tercio norte de la autonomía.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas máximas subirán localmente de forma notable en el interior de Valencia con valores significativamente altos en el prelitoral.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas del día y tenderá a mediodía a componente oeste en el interior y componentes sur y este en el litoral.