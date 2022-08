El tiempo mínimo para acceder a una fecundación in vitro en La Fe es de menos de un mes para las mujeres con cáncer

Archivo - Fecundación in vitro

VALÈNCIA, 14 Ago.

El tiempo mínimo para que las mujeres con un diagnóstico reciente de cáncer accedan a un tratamiento de fecundación in vitro en el Hospital La Fe sigue siendo en la actualidad de menos de un mes, mientras que para aquellas pacientes que no presentan condiciones clínicas que pueden suponer una pérdida relevante de la función reproductiva no relacionada con la edad oscila entre los 16-18 meses.

Así, figura en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, del conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, al diputado de Cs Fernando Llopis sobre las técnicas de reproducción humana asistida-fecundación in vitro realizadas en el hospital La Fe.

En este sentido, ha explicado que se priorizan los tratamientos de aquellas pacientes o parejas que presentan condiciones clínicas que pueden suponer una pérdida relevante de la función reproductiva no relacionada con la edad.

Estos son, por ejemplo, los casos de mujeres con problemas oncológicos, enfermedades no oncológicas u otras condiciones que precisan tratamientos potencialmente gonadotóxicos, endometriosis o baja reserva ovárica. Así, el amplio rango de espera para la realización del tratamiento considera, en cada caso, la magnitud, severidad, efectividad y factibilidad del tratamiento.

Mínguez ha señalado que los criterios de acceso para estos tratamientos, antes y después de la actualización del documento consensuado con los cuatro hospitales del Sistema Nacional de Salud que realizan tratamientos de Fecundación in vitro en la Comunitat Valenciana, no se han modificado y siguen siendo los establecidos en la Orden SSI 2065/2014.

De este modo, el número de personas que han accedido al tratamiento en la Unidad de Reproducción Asistida --incluyendo los datos de vitrificación de ovocitos, FIV, ICSI, y diagnóstico

genético preimplantacional-- ha sido de 1.885 en el año 2015; de 1.808 en 2016; de 1.708 en 2017; de 1.480 en 2018; de 1.401 en 2019; de 889 en 2020; y de 903 en 2021.

Por su parte, el número de personas que acceden a tratamiento de inseminación es de unas 400 al año y el número de personas que acceden a transferencia de embriones congelados es de unas 800 al año. En estos casos, la espera es de uno o dos meses.

Además, ha resaltado que desde 2015 hasta la actualidad se ha incrementado en una embrióloga el personal de la Unidad de Reproducción Asistida y que el incremento futuro de recursos humanos se adecuará a la disponibilidad presupuestaria.