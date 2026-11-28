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VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera vivir este sábado una jornada con el cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso, tal como refleja la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, prevé también alguna helada débil en zonas altas del interior de Castellón y Valencia. En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste por la mañana, rolando a este durante la tarde.

Sobre los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 9; València, 19 y 8 y Castelló de la Plana, 18 y 7.