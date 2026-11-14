El tiempo este sábado en la Comunitat: precipitaciones dispersas en el interior y temperaturas en ligero descenso

Archivo - Un hombre hace deporte en la playa la Malvarrosa en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 1 de abril de 2021. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé vivir una jornada de sábado con intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas en el interior, sin descartar en el resto de manera débil y aislada, y temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Asimismo, el viento soplará flojo con intervalos de moderado de componente oeste, según se desprende de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 15; València, 23 y 16 y Castelló de la Plana, 24 y 14.