El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo despejado y temperaturas sin cambios significativos

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa.
Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 10:00
Seguir en

   VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana arranca este cuarto sábado de mayo con el cielo despejado y temperaturas que no van a registrar cambios significativos respecto a los últimos días, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   Dicho esto, sí habrá intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia a primera hora del día.

   Las temperaturas, en cambio, no van a sufrir cambios significativos. Viento soplará de manera floja y de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press