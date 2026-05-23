El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo despejado y temperaturas sin cambios significativos

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca este cuarto sábado de mayo con el cielo despejado y temperaturas que no van a registrar cambios significativos respecto a los últimos días, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Dicho esto, sí habrá intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia a primera hora del día.

Las temperaturas, en cambio, no van a sufrir cambios significativos. Viento soplará de manera floja y de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.