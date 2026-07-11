El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo despejado y temperaturas en descenso

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con cielo despejado. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este sábado con el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en puntos del litoral, y temperaturas en descenso o sin cambios.

El viento, por su parte, será flojo y con dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este flojo a moderado, según se desprende de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Alicante podrá alcanzar los 33ºC de máxima y los 23 de mínima, al igual que Castelló de la Plana y València, 31 y 22.