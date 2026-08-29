El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo despejado y temperaturas en descenso salvo en el interior

Archivo - Una mujer toma el sol tumbada en un flotador, en la playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este sábado, último de agosto, una jornada con el cielo despejado por la mañana y poco nuboso con un intervalo de nubes altas por la tarde y temperaturas mínimas en descenso; mientras que las máximas registrarán un ligero descenso en el litoral de Valencia y un ascenso en el interior de Valencia y ascenso ligero en el resto.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo y de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a sureste, excepto a suroeste en el interior de Valencia.

En cuanto a los termómetros, tanto Alicante como València alcanzarán una máxima de 30 grados y una mínima de 20, mientras que Castelló de la Plana llegará hasta los 31 de máxima y los 19 de mínima.