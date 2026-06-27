El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso

Archivo - Dos hombres toman el sol en la playa de La Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca este último fin de semana de junio con intervalos matinales de nubes bajas y poco nuboso o despejado el resto de la jornada, y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo y con dirección variable a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará los 30°C de máxima y los 21 de mínima; Castelló de la Plana, 32 y 23; y València, 30 y 22.