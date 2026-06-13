El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: temperaturas en ascenso y cielo poco nuboso

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso este miércoles en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive un sábado con las temperaturas en ascenso y el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas irán ascenso en el interior norte de Castellón, y sufrirán cambios ligeros en el resto. Por su parte, las máximas verán reflejadas un ascenso, aunque será ligero en el interior de Valencia.

Por capitales de provincia, Alicante marcará de máxima 29°C y de mínima, 21; Castelló de la Plana, 33 y 17 y València, 30 y 17.

El viento soplará flojo y de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Alicante.