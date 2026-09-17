Tim Ries y Riqueni, Dorantes o Carmen Linares, protagonistas de la nueva edición de Els Concerts a la Fundació

Dorantes - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja abre el próximo 25 de septiembre una nueva edición del ciclo Els Concerts a la Fundació, que traerá al escenario de su sede en València a primeras figuras de la escena musical actual como Tim Ries, Rafael Riqueni, Dorantes, Carmen Linares, Israel Galván, La Tania, y el trío formado por Elena Sancho, Mónica Redondo y Francisco Soriano.

Los conciertos, que cuentan con la colaboración de la empresa valenciana Pavasal y se desarrollarán entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, permitirán disfrutar en València de repertorios que combinan la tradición y la innovación en géneros como el jazz, el flamenco y la música clásica, según ha informado Fundació Bancaja en un comunicado.

El dúo formado por el saxofonista Tim Ries, de reconocimiento internacional por su larga trayectoria y colaboración con The Rolling Stones, y el guitarrista flamenco Rafael Riqueni, uno de los "más grandes maestros de la historia de la guitarra flamenca", es el encargado de abrir el ciclo el 25 de septiembre con un concierto en el que jazz y flamenco dialogan en un espectáculo concebido como una "experiencia poética marcada por la emoción y la riqueza armónica".

El 23 de octubre, el ciclo continuará con la actuación de Dorantes, "gran renovador del piano flamenco contemporáneo". Perteneciente a una "legendaria" estirpe gitana de Lebrija, el músico ha logrado emancipar al piano de su rol clásico para dotarlo de una voz jonda y una visión vanguardista donde la tradición flamenca fluye con influencias del jazz, la música clásica y los ritmos del mundo.

Carmen Linares, una de las cantaoras "más completas y con mayor conocimiento" de estilos flamencos, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, llegará al escenario de Els Concerts a la Fundació el 20 de noviembre con un concierto con el que celebra los 30 años de la publicación de su 'Antología de la mujer en el cante', uno de los diez mejores discos de la historia del flamenco en el que reivindica a cantaoras como La Niña de los Peines o Tía Marina Habichuela, y recupera 27 cantes creados o popularizados por figuras femeninas esenciales a lo largo de siglo y medio de historia.

Ya en 2027, el 15 de enero, el trío formado por Elena Sancho (soprano), Mónica Redondo (mezzosoprano) y Francisco Soriano (piano y dirección musical) recuperarán la esencia de los salones europeos del siglo XIX con la propuesta 'Soirée Musicale. Composiciones de Viardot', adaptaciones vocales de Chopin y piezas de Gounod, Massenet o Rossini sonarán en una recreación de ritmos españoles bajo el prisma romántico.

El 19 de febrero, el Premio Nacional de Danza, Israel Galván, mostrará en el escenario su talento en la danza española y el baile flamenco contemporáneo. Una coreografía cargada de expresión y virtuosismo técnico en la que el bailarín sevillano deconstruye el movimiento tradicional y crea un lenguaje corporal nuevo y audaz.

El ciclo concluirá el 5 de marzo con La Tania, una de las voces referentes de la nueva vanguardia folclórica española. Arropada por la producción electrónica actual, la artista alicantina ofrecerá una propuesta que transita entre la canción de raíz, el latido de la rumba, el pop urbano o la cumbia.