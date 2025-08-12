Toda la Comunitat Valenciana está este martes en nivel de premergencia por riesgo extremo de incendios forestales

Cañones de agua este martes en el parque natural de la Devesa del Saler ante el riesgo extremo de incendios forestales - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de premergencia por riesgo de incendios forestales este martes, 12 de agosto, es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat.

Emergencias ha alertado de la posibilidad de tormentas secas en gran parte del territorio valenciano este martes y ha pedido a la población que, en caso de ver el humo o fuego, llame al 112 para que se movilicen los recursos necesarios.

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha informado de que ha vuelto a activar este martes los ocho cañones de agua del parque natural de la Devesa de El Saler con el objetivo de humedecer la zona forestal y prevenir incidentes, ante el riesgo extremo de incendios forestales.

Se han activado estos ocho cañones de agua que son capaces de lanzar 2.966 litros por minuto, lo que equivale a algo más de una descarga de un avión anfibio convencional contraincendios (FOCA), con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos de 45 segundos de duración.