Tom Odell encabeza la segunda tanda de confirmaciones del FIB 2023

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Tom Odell lidera la segunda ronda de confirmaciones del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) para su edición de 2023, con un total de 11 nuevos artistas.

Entre las últimas incorporaciones figuran "nombres muy solicitados por los 'fibers'" como Orbital, The Wombats, Sigala, Dean Lewis, The Reytons, Nova Twins, Depedro, Second, Belako y Amatria. Tanto Tom Odell como The Wombats han publicado recientemente nuevos álbumes.

Estos 11 nombres acompañan en el cartel los ya anunciados Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Clean Bandit, Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Shinova Sports Team, The Sherlocks, Only The Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa.

El FIB celebrará su 27 edición del 13 al 16 de julio en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón). Es uno de los festivales más longevos de España y ha dado a conocer a una inmensa cantidad de artistas a lo largo de su trayectoria, resalta la promotora The Music Republic.