Toni Cantó (Cs): "No votamos a favor de Sánchez, votamos a favor de España"

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes y exdiputado nacional de la formación, Toni Cantó, ha defendido este miércoles la decisión del partido de votar a favor de la prórroga del estado de alarma: "No votamos a favor de (Pedro) Sánchez, votamos a favor de España".

Así se ha pronunciado a través de su Twitter, en el que ha explicado a sus seguidores: "No votamos a favor de Sánchez, cuyos socios --como dijimos hace tiempo-- abandonan el barco cuando los ciudadanos les necesitan; votamos a favor de nuestros profesionales sanitarios, de nuestros mayores y de la población de riesgo, para que nadie quede atrás. Votamos a favor de España".

Según ha resaltado en otro mensaje, "se puede ser responsable y leal a los españoles y hacer una oposición crítica con el Gobierno", admitiendo que "era necesario el estado de alarma para frenar la pandemia, no para colar nombramientos a dedo en el CNI". No obstante, ha insistido en que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha demostrado "lo que es" la formación: "Sentido de Estado y no renunciar a nada".

Cantó ha hecho hincapié en que levantar el estado de alarma "sería letal, supone permitir el movimiento a segundas residencias" tras 52 días confinados". "Es duro, pero si no lo hacemos bien puede ser peor", ha subrayado, y Arrimadas "ha obligado al Gobierno a tener un plan B".

"¿Pedir responsabilidades? Sí, cuando esto pase", ha zanjado el portavoz de Cs en el parlamento valenciano.

La de Cantó ha sido una de las voces valencianas que ha salido en defensa de la postura tomada por el partido, como también ha hecho la diputada en el Congreso María Muñoz, quien ha subrayado que en un momento como el actual "lo correcto manda".

En su cuenta de Twitter, ha recurrido al texto de Harry Potter: "Tiempos oscuros y difíciles nos aguardan. Pronto deberemos elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil". Aplicándolo a la actualidad, ha continuado, "la política es hacer un servicio público. Y en el dilema de elegir entre lo fácil y lo correcto, lo tengo claro: lo correcto manda".

"Voto sí a la prórroga porque no existe alternativa responsable preparada para asegurar las vidas y los empleos de los españoles. La salud pública y el bien común está por encima de la ideología. No es un cheque en blanco y exigimos consenso, garantías y nuevas medidas", ha puntualizado.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha indicado que su partido ha demostrado "sentido común y de Estado" con su acuerdo con el Gobierno. "Propuesta, acuerdo y exigencia; en definitiva, política útil", ha subrayado.

Mientras algunos dirigentes y exdirigentes de la formación han comunicado su decisión de darse de baja del partido, la situación en Cs Comunitat Valenciana es de tranquilidad y todo sigue igual por el momento, han indicado a Europa Press fuentes del partido.