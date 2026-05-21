Toni Gaspar se incorpora a la dirección provincial del PSPV en el lugar del expulsado alcalde de Almussafes

Bielsa y Gaspar en el comité provincial del PSPV tras la incorporación del diputado como vicesecretario de Política Institucional - PSPV PROVINCIAL

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El comité provincial del PSPV-PSOE de València ha aprobado este jueves una serie de incorporaciones a la dirección provincial, que incluyen el nombramiento del diputado autonómico y expresidente de la Diputació, Toni Gaspar, como vicesecretario general de Política Institucional y Territorial. Gaspar sustituye al alcalde de Almussafes, Toni González, expulsado del partido tras las denuncias presentadas contra él por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral.

Se trata de cambios "orientados a reforzar la estructura política y territorial de la organización", según ha explicado el secretario general provincial, Carlos Fernández Bielsa, en un comunicado en el que destaca que Gaspar "aportará su amplia experiencia institucional y municipalista a la ejecutiva provincial".

El secretario provincial ha destacado que la incorporación está "en línea" con las premisas marcadas por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en el último comité nacional: "unidad, apertura y liderazgo". En este sentido, desde el PSPV provincial señalan que tanto Morant como Bielsa comparten que la designación es "positiva" para "reforzar la acción política a un año de las elecciones".

Así, subrayan que, "en un momento decisivo", Toni Gaspar ha decidido "implicarse orgánicamente para ayudar al partido a recuperar la Generalitat, la Diputación y aumentar el número de gobiernos municipales en la provincia de Valencia".

La dirección provincial ha subrayado la trayectoria política y de gestión de Gaspar, así como su conocimiento de la realidad municipal, elementos que considera "claves para continuar impulsando el proyecto socialista en la provincia con el objetivo de aumentar el número de alcaldías y recuperar las instituciones bajo el liderazgo de Morant". Hasta enero, Gaspar ejercía de portavoz adjunto en Les Corts, cargo en el que fue sustituido por la secretaria de Política Institucional Mayte García.

OTRAS INCORPORACIONES

Asimismo, el comité provincial ha acordado nuevas incorporaciones a distintas áreas de la ejecutiva: Sandra Conde, concejala de Alaquàs, asume la Secretaría de Política Lingüística e Identidad; Roberto Granero, secretario general de l'Alcúdia de Crespins y ex secretario comarcal de la Costera-Canal, estará al frente de la Secretaría de Política Autonómica; Natalia Garrido, de Godella, se incorpora como secretaria de Sanidad y Salud Pública, y José Manuel Martínez, de Sagunt, asumirá la Secretaría de Industria y Sectores Productivos.

Con estos cambios, el PSPV-PSOE de la provincia "refuerza su estructura orgánica incorporando perfiles con experiencia institucional, municipal y sectorial para afrontar los próximos retos políticos y sociales".

Durante su intervención en el comité, Bielsa ha defendido un proyecto progresista "basado en la unidad, la movilización y la defensa de los servicios públicos frente a las políticas del PP y Vox".

Bielsa ha reivindicado el "legado" de Ximo Puig y el "liderazgo" de Diana Morant y ha defendido "el municipalismo, la cohesión territorial y la reconstrucción social y económica" como "claves para el futuro" tras la dana.

Fuentes de la dirección nacional del PSPV destacan en esta línea que la decisión, consensuada con la secretaria general, es fruto de la nueva etapa iniciada y que anunció Morant en el pasado Comité Nacional para "abrir y liderar el partido y sumar todas las fuerzas", al tiempo que subrayan que el alcalde Almussafes ya hace tiempo que no estaba en cuestiones orgánicas del partido.

EXPULSIÓN EN MARZO

El PSOE expulsó en marzo a Toni González y recientemente a otros seis ediles de la formación en Almussafes. La expulsión --avalada por la Secretaría de Organización del partido y que se adoptó a instancias del PSPV-- se tomó teniendo en cuenta los comentarios que el primer edil había realizado en las semanas anteriores en las que "revictimizaba" a las denunciantes, una actitud "incompatible" con los principios de igualdad y respeto que defiende el PSOE.

González anunció su abandono a todos sus cargos orgánicos y solicitó su suspensión de la militancia del PSOE a mediados de diciembre, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por la denuncia, presentada tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Asimismo, denunció desde entonces ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades".