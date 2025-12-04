Toni Pérez defiende su gestión en la Diputación de Alicante y lamenta la "asfixia" de las reglas fiscales

Debate sobre el estado de la provincia - EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha defendido la gestión del equipo de gobierno del PP al frente de la institución y ha criticado al Gobierno de España por la "verdadera asfixia" que, a su juicio, suponen las reglas fiscales, que "no" permiten a las administraciones locales utilizar remanentes.

Así lo ha expresado durante su participación este jueves en el pleno extraordinario del debate sobre el estado de la provincia, donde ha puesto en valor el Plan +Cerca frente al Fondo de Cooperación que "algunos venden como panacea".

Según ha manifestado, la Diputación cuenta con ahorros que permitirían poner en marcha programas como el Bono Consumo si se "liberaran" esos remanentes. Además, ha criticado al Ejecutivo central por "condenar" a la provincia a ser la "52 de 52" y ha lamentado la "no" aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Igualmente, ha reivindicado el papel del Plan Planifica 2024-2027 al afirmar que se están redactando proyectos y se está actuando "en comunión" con ayuntamientos de la provincia.

AEROPUERTO

De nuevo, el presidente de la institución ha reclamado el desarrollo de infraestructuras como la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, que previsiblemente "cerrará el año" con unos "20 millones de pasajeros", así como la "segunda pista" para la terminal aeroportuaria.

También ha abordado otras iniciativas vinculadas al sector turístico, "potenciando nuevas rutas" para el aeropuerto y acciones de "turismo rural". Así, ha contestado a la propuesta del PSPV de hacer una feria provincial de turismo que "no" es necesaria porque el territorio alicantino es "una gran feria de promoción turística" en distintos ámbitos relacionados con este sector, como es el caso de la gastronomía. Asimismo, ha elogiado su gestión en materia cultural.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Sobre agua, ha alertado de los "ataques constantes" al trasvase Tajo-Segura y ha hecho hincapié en que, si finalmente se aprueban las nuevas reglas de explotación de esta infraestructura, eso puede traer "ruina" a la provincia.

En este punto, Pérez ha indicado que la Diputación "no" está sola en esta cuestión "gracias a que desde mayo de 2023 el PP gobierna la Generalitat". Así, ha señalado que el Consell del 'expresident' Carlos Mazón "ha dado valor" a la provincia de Alicante "y la ha dotado de las infraestructuras que merece" a pesar de la dana que en octubre de 2024 afectó a la provincia de Valencia y la posterior reconstrucción, una labor que, según ha resaltado, "va a continuar" el nuevo 'president' Juanfran Pérez Llorca.

Y ha sostenido que su institución ha lanzado ayudas a deportistas y programas en el área de Ciclo Hídrico, para "ejecución de infraestructuras hidráulicas" o control de la calidad de agua.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la provincia, Pérez ha subrayado igualmente que la administración que ahora dirige ha cooperado "históricamente" con el pueblo saharaui, ante las críticas de Vox, que se opone a estas colaboraciones.

El representante de la Diputación también ha defendido su labor como presidente de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 ante los reproches de la formación voxista. Al mismo tiempo, el responsable 'popular' ha abogado por defender al sector pesquero.

Igualmente, se ha referido a la comisión de investigación, ya cerrada, para determinar si hubo supuestas irregularidades en una oposición de la institución provincial para cubrir 58 plazas de auxiliar administrativo, al incidir en que el equipo de gobierno del PP ha obrado en este caso "con diligencia" y "actuando siempre en consecuencia".

"PARÁLISIS" Y "DESIDIA"

Por parte de la oposición, PSPV y Compromís han criticado durante sus intervenciones al equipo de gobierno del PP porque, a su juicio, la institución se caracteriza por la "parálisis" y la "desidia". Además, Vox ha reclamado "acción" y que la gestión "esté a la altura".

En concreto, el portavoz del PSPV, Vicente Arques, ha insistido en la idea de "parálisis" porque, bajo su punto de vista, "la Diputación ha dejado de ser un instrumento útil para los ayuntamientos y ha pasado a ser un ejemplo de inacción política y administrativa".

Además, cree que el equipo de gobierno está "más preocupado de justificar su inmovilidad que de impulsar soluciones para los municipios" y ha señalado que el ejemplo "más evidente de esa falta de gestión" es la ejecución del Plan Planifica, que ha cifrado en el 0,8 por ciento.

Arques ha pedido al equipo de gobierno que hagan que la Diputación sea "más cercana a los municipios de menor población", que "acepte" el Fondo de Cooperación, dé "cabida" el Bono Consumo y trate de "mejorar la gestión de fondos europeos". "Por favor, póngase a trabajar", ha concluido.

Antes de iniciar el pleno, Arques y los exportavoces socialistas en la institución José Chulvi y Toni Francés han lamentado junto al secretario general del PSPV-PSOE de la provincia, Rubén Alfaro, "la deriva de inacción, abandono y partidismo" que, según afirman, "afecta a la institución desde hace más de 30 años y especialmente en la última década", ha explicado esta formación en un comunicado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, también ha criticado la gestión del equipo de gobierno de Toni Pérez al señalar que "la desidia" es "seña de identidad" de los 'populares', algo que ha llevado a un "panorama desolador".

Según el representante de la coalición, al PP "siempre" ha primado "más los intereses del partido que los públicos". Además, ha señalado que la institución cuenta con "índices de ejecución lamentables y subvenciones que directamente han desaparecido", por lo que ha hecho un balance de "resignación" con la "supresión" del Bono Consumo y "otras ayudas".

Tras finalizar el pleno, en declaraciones distribuidas a los medios, Perles ha recalcado que Pérez "no tiene ningún proyecto para los municipios de Alicante" y que "su gestión se limita a lo ordinario: mantenimiento de carreteras, mantenimiento hídrico y poco más".

"El balance es tan claro como preocupante: se ha eliminado el 60% de las subvenciones, fulminando partidas esenciales como la ayuda extraordinaria para los servicios sociales, reduciendo a la mitad el Plan +Cerca, recortando un 20% las ayudas a cultura, juventud e igualdad y eliminando por completo el Bono Consumo".

"ACCIÓN"

De otro lado, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha criticado al Gobierno de España porque sin PGE "no hay estabilidad" ni "llegan los recursos" y alcaldes de toda la provincia "siguen esperando" transferencias que, según ha destacado el Ejecutivo central "no ha garantizado".

Asimismo, ha dicho que la provincia "sigue esperando inversiones" y que "si nada cambia realmente", el año acabará con "remanentes sin gastar mientras las necesidades reales continúan sin atenderse". También considera que Sánchez ha decidido "bloquear" a Alicante y Elche al dejar a estas ciudades "fuera" del reparto de fondos europeos EDIL.

Sobre la Diputación, la portavoz de Vox ha dicho que "hay recursos pero no llegan a tiempo" y que "se anuncia" y "se promete" pero "el dinero no llega" a ayuntamientos y familias "como debería". Así, ha reclamado al PP "acción" y una institución provincial "que esté a la altura de su gente".

A la oposición también ha respondido la vicepresidenta Ana Serna (PP), que ha defendido que la Diputación es "ejemplo de administración saneada" y de "no" tener deuda. Asimismo, ha señalado que "la ejecución presupuestaria cada vez es mayor" y también "la capacidad de ahorro".