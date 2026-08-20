Tormentas, viento y granizo este jueves en la Comunitat Valenciana

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este jueves una jornada marcada por los chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo, especialmente en el interior norte de Alicante y gran parte de la provincia de Valencia.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas, por su parte, irán en ascenso en el litoral central y norte, y en descenso o sin cambios en el resto. Las máximas, en ascenso ligero en el litoral norte de Castellón y en descenso en el resto, ligero en el litoral sur.

Asimismo, el viento soplará flojo ocasionalmente moderado del oeste en Valencia y del sur y suroeste en Alicante y Castellón, con intervalos ocasionales del este en horas centrales en el litoral central.

Respecto a las temperaturas, se esperan máximas de 38º en Valencia, 40º en Castelló de la Plana y 37º en Alicante, y mínimas que oscilarán entre los 24 y 28º en las tres capitales de provincia.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).